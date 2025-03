Após colar na liderança da Conferência Oeste, o Los Angeles terminou a semana com más notícias: a lesão de LeBron James. Durante o último quarto, o jogador sentiu dores na região da virilha e precisou abandonar o jogo, que terminou em derrota, por 111 a 101, para o Boston Celtics na noite de sábado (8). Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o camisa 23 deve ser desfalque para o time de JJ Redick por até duas semanas.

- LeBron James ficará fora das quadras até domingo para que a lesão se estabilize. Depois, passará por uma nova avaliação, segundo fontes. No entanto, o Lakers se prepara para ficar sem ele por um período e adotará cautela, em especial, porque ocupa a terceira posição na Conferência Oeste - destacou Charania.

Não é a primeira vez que LeBron sofre com uma lesão na região. Na temporada da NBA de 2018/19, já pelo Los Angeles Lakers, o jogador rompeu a virilha durante a rodada de Natal e precisou ficar de fora de 17 jogos da equipe.

A derrota do último sábado (8) encerrou uma sequência de invencibilidade do Lakers, que estava a oito jogos sem perder. Apesar do resultado negativo, além da lesão, LeBron terminou a noite com mais um duplo-duplo, ao registrar 22 pontos, 14 rebotes e nove assistências.

