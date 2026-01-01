Como a São Silvestre se encaixou nos planos de Miguel Hidalgo para ciclo olímpico
Vice-campeão mundial de triatlo disputou a tradicional prova
Um dos principais nomes do esporte olímpico brasileiro, o triatleta Miguel Hidalgo encerrou a temporada 2025 de um jeito diferente. Na última quarta-feira (31), o vice-campeão mundial disputou a Corrida de São Silvestre pela primeira vez, unindo um desejo pessoal à estratégia para a sequência do ciclo olímpico.
Miguel iniciou o caminho no esporte pela natação e tem trabalhado ativamente para aprimorar sua corrida. Recentemente, o atleta chegou a fazer atividades específicas de biomecânica no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para ajustar sua pisada e melhorar a eficiência no fundamento.
— Eu sempre tive vontade de correr, mas sempre ficava de férias e acabava tendo só 15 dias de treino antes da São Silvestre, então não ia dar pra fazer um resultado bom. Esse é o primeiro ano que meu treinador viu que eu teria 35 dias de treino e a gente acreditou que daria pra não fazer feio. Se fosse esperar o cenário perfeito, eu nunca ia fazer - explicou.
De fato, o triatleta não "fez feio" em sua estreia na São Silvestre. Ele concluiu o percurso de 15km pelas ruas da capital paulista em 45m26s, terminando com a 11ª posição. Após a prova no Brasil, Miguel tem mais um desafio: os 10km da corrida de Valência, na Espanha, no dia 11 de janeiro.
Miguel Hidalgo faz temporada histórica
Aos 25 anos, Miguel Hidalgo figura como uma das principais esperanças brasileiras de pódio para os Jogos de Los Angeles 2028. Campeão Sul-Americano em 2022 e Pan-Americano em 2023, ele realizou um feito histórico ao garantir o 10º lugar nas Olimpíadas de Paris - o melhor resultado do país, superando a marca de Sandra Soldan, em Sydney 2000, com um 11º lugar.
Apesar disso, ele demonstrou bastante frustração após a prova, ao classificar o 10º lugar como "uma porcaria". Muito competitivo e buscando o topo, Miguel Hidalgo subiu o nível no ano pós-olímpico, que muitos atletas reservam para descanso e recuperação. Não foi o caso do triatleta que, em 2025, se tornou vice-campeão mundial, mais um feito inédito para sua coleção.
Miguel já declarou que seu objetivo é chegar a Los Angeles como campeão mundial e o futuro é bastante promissor para o jovem nascido em Salto, no interior de São Paulo.
