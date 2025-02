Combine da NFL de 2025 inicia esta semana em Indianápolis

O Combine da NFL de 2025, um evento crucial para os prospectos do draft, está programado para ocorrer no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. O evento começa na quinta-feira (27), e se estende até o domingo (2). Mais de 300 atletas que aspiram entrar na NFL participarão do evento. Este serve como uma vitrine para treinadores, olheiros e executivos de equipes.

O que é o Combine da NFL?

O evento anual é uma oportunidade para os jogadores de futebol americano universitário demonstrarem suas habilidades físicas e mentais. Eles participarão de entrevistas com equipes, avaliações médicas e exercícios em campo, entre outras atividades.

As atividades em campo começam na quinta-feira, com os jogadores de linha defensiva e linebackers. Na sexta-feira, no mesmo horário, é a vez dos defensores e tight ends. Os quarterbacks, wide receivers e running backs farão seus exercícios no sábado. Os jogadores de linha ofensiva encerram o evento no domingo.

Todos os 32 times da liga contribuem com sugestões de prospectos elegíveis para o draft. Um comitê de seleção de jogadores revisa e vota em cada atleta elegível. O objetivo é convidar todos os jogadores que serão selecionados no draft da NFL. No dia 13 de fevereiro, a NFL divulgou a lista completa de 321 convidados para o evento deste ano.

Entre os prospectos mais comentados para o draft de 2025, destacam-se Abdul Carter, da Penn State, e Travis Hunter, da Colorado. Cam Ward, de Miami, e Shedeur Sanders, de Colorado, são os quarterbacks mais cotados. No entanto, Sanders não deve participar dos exercícios no Combine. A classe de running backs deste ano é vista como uma das mais profundas. Ashton Jeanty, da Boise State, e Omarion Hampton, da North Carolina, lideram as projeções. Defensores como Mason Graham, da Michigan, Jalon Walker, da Georgia, e Will Johnson, também da Michigan, estão entre os mais cotados.

