O Brasil enfrentou o Irã na manhã deste sábado (7) pela sexta rodada do Pré-Olímpico, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Mesmo com os erros no primeiro set que levou o domínio dos iranianos por alguns minutos, o time verde-amarelo se impôs no jogo e conquistou a vitória por 3 sets a 0. O craque do jogo foi Darlan Souza, com 12 pontos (sete de ataque, um bloqueio e quatro saques).