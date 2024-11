Com prorrogação e rivalidades, veja como foram os duelos de domingo (3) da NFL

Com direito a pontuações apertadas, os jogos do domingo (3) da semana nove na NFL foram recheados de grandes partidas. Prorrogações e rivalidades foram os grandes destaques da rodada que ainda não acabou, já que, às 21h15m, nesta segunda-feira (4), acontece o Monday Night Football entre Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers.

Na semana nove, o Pittsburgh Steelers e o San Francisco 49ers folgaram. No próximo domingo, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Las Vegas Raiders e o Seattle Seahawks estarão de "bye week".

🏈 (7-2) BUFFALO BILLS 30 X 27 MIAMI DOLPHINS (2-6)

No clássico da AFC East, os Bills sofreram para vencer os Dolphins. Apesar de mais uma grande atuação de Josh Allen, a interceptação do quaterback colocou os rivais de volta no jogo, que empataram no minuto final. Mas com um field goal com o cronômetro zerado, o time de Buffalo venceu a partida e segue líder da divisão.

🏈 (4-5) SEATTLE SEAHAWKS 20 X 26 LOS ANGELES RAMS (4-4)

Na NFC West, os Rams calaram o Lumen Field para vencer os Seahawks na prorrogação. O time da casa cometeu vários erros, como uma pick-six de 103 jardas e uma conversão de quarta descida que deu errado durante o tempo extra. Com a bola, o time de Los Angeles não titubearam e venceram a partida após lindo passe de Matthew Stafford para Demarcus Robinson.

Comemoração dos jogadores do Los Angeles Rams (Foto: Steph Chambers / AFP)

🏈 (6-3) GREEN BAY PACKERS 14 X 24 DETROIT LIONS (7-1)

No norte da NFC, os Lions seguem com tudo e venceram os rivais Packers. A partida vinha equilibrada, mas Jordan Love, de Green Bay, lançou uma interceptação de forma medonha que mudou os rumos da partida. Após o erro do adversário, Detroit abriu 21 pontos no placar, que foram descontados no final, mas não o suficiente para assustar.

🏈 CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA SEMANA NOVE DA NFL:

(3-6) New York Jets 21 x 13 Houston Texans (6-3)

(2-7) Carolina Panthers 23 x 22 New Orleans Saints (2-7)

(2-7) New York Giants 22 x 27 Washington Commanders (7-2)

(2-7) Cleveland Browns 10 x 27 Los Angeles Chargers (5-3)

(2-6) Tennessee Titans 20 x 17 New England Patriots (2-7)

(6-3) Atlanta Falcons 27 x 21 Dallas Cowboys (3-5)

(4-5) Cincinnati Bengals 41 x 24 Las Vegas Raiders (2-7)

(6-3) Baltimore Ravens 41 x 10 Denver Broncos (5-4)

(5-4) Arizona Cardinals 29 x 9 Chicago Bears (4-4)

(6-2) Philadelphia Eagles 28 x 23 Jacksonville Jaguars (2-7)

(6-2) Minnesota Vikings 21 x 13 Indianapolis Colts (4-5)