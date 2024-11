Revista americana lista as franquias mais valiosas da NBA em 2024

1°- Golden State Warriors: US$ 8,8 bilhões (R$ 50,16 bilhões)

2°- New York Knicks: US$ 7,5 bilhões (R$ 42,75 bilhões)

3°- Los Angeles Lakers: US$ 7,1 bilhões (R$ 40,47 bilhões)

4°- Boston Celtics: US$ 6 bilhões (R$ 34,2 bilhões)

5°- Los Angeles Clippers - US$ 5,5 bilhões (R$ 31,35 bilhões)

6º- Chicago Bulls - US$ 5 bilhões (R$ 28,5 bilhões)

7º- Houston Rockets - US$ 4,9 bilhões (R$ 27,93 bilhões)

8º- Brooklyn Nets - US$ 4,8 bilhões (R$ 27,36 bilhões)

9º- Dallas Mavericks - US$ 4,7 bilhões (R$ 26,79 bilhões)

10º- Philadelphia 76ers - US$ 4,6 bilhões (R$ 26,22 bilhões)