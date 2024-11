Atlanta Hawks x Boston Celtics: onde assistir e horário do jogo da NBA

O Boston Celtics visita o Atlanta Hawks, nesta segunda-feira (4), para mais uma rodada da NBA. A partida será realizada na State Farm Arena e está marcada para 21h45, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do canal NBA Brasil, no YouTube e no NBA League Pass, no streaming.

Como Celtics e Hawks chegam para o jogo da NBA?

Na vice-liderança da Conferência Leste com seis vitórias e uma derrota, a equipe de Boston faz um grande início de temporada. Na partida mais recente, o Celtics venceu o Charlotte Hornets por 113 a 103. O grande destaque da partida foi Jayson Tatum, que marcou 29 pontos. Agora, a equipe viaja à Atlanta para se manter vivo na perseguição ao líder Cleveland Cavaliers, que ainda não perdeu na temporada.

Por outro lado, o Atlanta Hawks faz um começo de temporada mais inconsistente. Até aqui, a franquia acumulou três vitórias e quatro derrotas — no último confronto, inclusive, a equipe venceu o New Orleans Pelicans por 126 a 111. Com isso, ocupa atualmente a 7ª colocação do Leste.

Jayson Tatum é o principal nome do Boston Celtics para temporada 2024/25 da NBA (Foto: Brian Fluharty/AFP)

FICHA TÉCNICA ✅

BOSTON CELTICS X ATLANTA HAWKS

🗓️ Data: 4 de novembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

🌎 Local: State Farm Arena, em Atlanta, Estados Unidos

📺 Onde assistir: NBA Brasil (YouTube) e NBA League Pass (Streaming)