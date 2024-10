Quarterbacks da NFL: os maiores da história

Tom Brady está no topo da lista dos maiores quarterbacks da NFL. (Foto: New England Patriots)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 18:19 • São Paulo

Na NFL, o quarterback é a posição mais importante e crucial de uma equipe. Os quarterbacks da NFL são os líderes em campo, responsáveis por comandar o ataque e tomar decisões rápidas que podem definir o sucesso ou o fracasso de uma jogada. Com o passar dos anos, alguns quarterbacks se destacaram tanto pelo talento quanto pela inteligência tática, construindo legados que permanecem vivos até hoje.

Os quarterbacks da NFL são frequentemente lembrados por sua capacidade de leitura de jogo, precisão nos passes e liderança em momentos decisivos. Além disso, muitos deles conquistaram múltiplos títulos e prêmios individuais, consolidando seus nomes como os maiores da história do futebol americano.

Os maiores quarterbacks da NFL na história

Veja os 6 maiores quarterbacks da NFL: 1. Tom Brady

Nenhuma lista dos maiores quarterbacks da NFL estaria completa sem mencionar Tom Brady. Com sete títulos do Super Bowl, Brady é considerado por muitos o melhor quarterback da história da liga. Ao longo de mais de duas décadas de carreira, ele quebrou inúmeros recordes, incluindo o de mais vitórias em playoffs e o de mais touchdowns lançados em finais.

Brady também é conhecido por sua incrível capacidade de jogar bem sob pressão. Ele liderou a maior virada da história do Super Bowl em 2017, quando o New England Patriots superou uma desvantagem de 28-3 para vencer o Atlanta Falcons. Seu legado é indiscutível, e, apesar de ter mudado de equipe no final da carreira, conquistando um título com o Tampa Bay Buccaneers, Brady será sempre sinônimo de sucesso na NFL.

2. Joe Montana

Antes de Tom Brady, Joe Montana era amplamente considerado o maior entre os quarterbacks da NFL. Conhecido como "Joe Cool" por sua calma em momentos críticos, Montana levou o San Francisco 49ers a quatro títulos do Super Bowl nas décadas de 1980 e 1990, sem nunca perder uma final.

Montana era mestre em conduzir o time em campanhas decisivas, como ficou marcado no famoso "The Catch", uma recepção lendária que garantiu a vitória dos 49ers na final da Conferência Nacional em 1982. Sua precisão e liderança o tornaram um dos quarterbacks mais respeitados e admirados da história.

3. Peyton Manning

Peyton Manning é outro nome que merece estar entre os maiores quarterbacks da NFL. Com dois títulos do Super Bowl e cinco prêmios de MVP, Manning foi uma das mentes mais brilhantes que o esporte já viu. Seu domínio sobre as defesas adversárias, aliando leitura de jogo rápida e precisão nos passes, fez dele um dos quarterbacks mais temidos de sua geração.

Manning passou a maior parte de sua carreira no Indianapolis Colts, mas também conquistou um Super Bowl com o Denver Broncos em 2016, no que foi sua despedida perfeita dos gramados. Além dos números impressionantes, ele é lembrado por sua ética de trabalho, capacidade de adaptar seu jogo e deixar um legado inegável no futebol americano.

Outros dos maiores quarterbacks da NFL

4. Brett Favre

Brett Favre, famoso por seu estilo de jogo arrojado e sua durabilidade, é um dos quarterbacks da NFL mais emblemáticos. Ao longo de sua longa carreira, Favre jogou por várias equipes, sendo mais conhecido por seu tempo no Green Bay Packers, onde conquistou um Super Bowl e três prêmios consecutivos de MVP.

Favre foi o primeiro quarterback a superar a marca de 70.000 jardas aéreas e 500 touchdowns. Além disso, sua sequência de 297 jogos consecutivos como titular é um recorde que demonstra sua resistência física. Favre também é lembrado por seu espírito competitivo e pela paixão que trazia para o jogo.

5. Johnny Unitas

Johnny Unitas é um dos pioneiros entre os quarterbacks da NFL e considerado o precursor do estilo moderno de jogo aéreo. Atuando pelo Baltimore Colts nas décadas de 1950 e 1960, Unitas foi um líder inovador em campo, conhecido por seu braço potente e sua precisão cirúrgica nos passes. Ele venceu três títulos da NFL e foi nomeado MVP da liga três vezes.

Unitas estabeleceu vários recordes, incluindo o maior número de jogos consecutivos com passes para touchdown (47), um feito que só foi superado décadas depois. Sua importância vai além dos números; Unitas é lembrado como um dos quarterbacks que ajudaram a popularizar o futebol americano e elevar o status da NFL no cenário esportivo americano.

6. Drew Brees

Drew Brees, um dos quarterbacks mais consistentes da história, fez história no New Orleans Saints, onde levou o time ao seu primeiro título do Super Bowl em 2010. Com uma carreira cheia de recordes, Brees detém a marca de maior número de jardas aéreas na história da NFL, além de ser o líder em passes completados.

Brees era conhecido por sua precisão incrível, o que lhe rendeu inúmeros prêmios e o reconhecimento como um dos quarterbacks da NFL mais confiáveis. Sua contribuição para a equipe dos Saints e para a cidade de Nova Orleans, especialmente após o furacão Katrina, fez dele um ícone tanto dentro quanto fora de campo.