A Red Bull decidiu ser agressiva no mercado para responder à altura após perder nomes do alto escalão técnico para equipes rivais na Fórmula 1. O time dos energéticos sentiu as saídas de Adrian Newey para a Aston Martin e Jonathan Wheatley, que decidiu abraçar o projeto da Sauber/Audi, além do chefe de estratégia Will Courtenay, que irá para a McLaren a partir de 2026.

Após as saídas de Newey e Wheatley, a equipe decidiu promover funcionários da casa, beneficiando, entre eles, o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, que também acumulará a função de engenheiro-chefe de corrida dentro do time de Milton Keynes.

Mas, além disso, de acordo com o jornal De Telegraaf, um relatório obtido pela publicação aponta que a Red Bull já contratou cerca de 60 funcionários de equipes rivais para reforçar suas estruturas na F1.

A equipe também já havia feito centenas de contratações para a compor a estrutura da Red Bull Powertrains, responsável pela produção do motor da equipe a partir de 2026, quando passa a valer o novo regulamento da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

O novo carro da equipe austríaca irá para a pista pela primeira vez dia 25 de fevereiro, no Bahrein, para um shakedown um dia antes do início dos testes de pré-temporada.

A Red Bull entrará na temporada de 2025 com uma nova formação de pilotos composta por Max Verstappen e Liam Lawson, promovido da Racing Bulls para ser parceiro do #1 após a demissão de Sergio Pérez. O desafio é tornar o RB21 mais competitivo e resolver os problemas de desequilíbrio que o time enfrentou com o RB20, carro da temporada passada, sobretudo na segunda metade do campeonato.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.