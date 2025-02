Pilotos recordistas de vitórias na F1: conheça os recordistas

Lewis Hamilton (Reino Unido) 2007–presente

Com impressionantes 105 vitórias, Lewis Hamilton lidera o ranking dos maiores vencedores da F1. O britânico conquistou sua primeira vitória no GP do Canadá em 2007, e a mais recente no GP da Bélgica em 2024. Piloto da Mercedes desde 2013, ele estabeleceu um domínio absoluto durante a era híbrida da categoria.

Michael Schumacher (Alemanha) 1991–2012

Lenda da Fórmula 1, Michael Schumacher acumulou 91 vitórias em sua carreira. O alemão venceu pela primeira vez no GP da Bélgica de 1992 e encerrou sua trajetória vitoriosa no GP da China de 2006. Schumacher foi o símbolo da era dourada da Ferrari nos anos 2000.

Max Verstappen (Holanda) 2015–presente

O jovem fenômeno da F1, Max Verstappen, já soma 63 vitórias. Sua primeira vitória foi no GP da Espanha em 2016, enquanto a mais recente foi no GP do Qatar em 2024. Verstappen é o principal nome da nova geração e domina a categoria com a Red Bull.

Sebastian Vettel (Alemanha) 2007–2022

Sebastian Vettel conquistou 53 vitórias ao longo de sua carreira. Ele venceu pela primeira vez no GP da Itália de 2008 e encerrou sua trajetória no topo com a vitória no GP de Singapura em 2019. O tetracampeão mundial brilhou especialmente nos anos de domínio da Red Bull.

Alain Prost (França) 1980–1993

Com 51 vitórias, Alain Prost é um dos grandes nomes da história da F1. O "Professor", como era chamado, venceu pela primeira vez no GP da França de 1981 e registrou sua última vitória no GP da Alemanha de 1993. Prost destacou-se por sua inteligência estratégica e consistência.

Ayrton Senna (Brasil) 1984–1994

Ayrton Senna, um dos maiores ícones da F1, conquistou 41 vitórias em apenas 10 anos de carreira. Sua primeira vitória foi no GP de Portugal de 1985, e a última no GP da Austrália em 1993. Senna é lembrado por sua habilidade em condições adversas e pelo carisma inigualável.

Fernando Alonso (Espanha) 2001–presente

Fernando Alonso soma 32 vitórias em sua longa carreira na F1. O espanhol venceu pela primeira vez no GP da Hungria de 2003 e a última vitória veio no GP da Espanha de 2013. Alonso é conhecido por sua técnica apurada e determinação dentro das pistas.

Nigel Mansell (Reino Unido) 1980–1995

Com 31 vitórias, Nigel Mansell foi um dos pilotos mais agressivos e emocionantes de sua geração. Ele venceu pela primeira vez no GP da Europa de 1985 e conquistou sua última vitória no GP da Austrália em 1994.

Jackie Stewart (Reino Unido) 1965–1973

Jackie Stewart, tricampeão mundial, registrou 27 vitórias em sua carreira. Ele subiu ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez no GP da Itália de 1965 e venceu pela última vez no GP da Alemanha de 1973. Stewart também é reconhecido por sua luta por maior segurança na categoria.