Mundial de Construtores da F1: as equipes mais vencedoras

A história da Fórmula 1 é rica em momentos icônicos, grandes disputas e, claro, escuderias lendárias que marcaram suas eras com domínio e inovação. O Mundial de Construtores, instituído em 1958, premia a equipe que acumula o maior número de pontos ao longo de uma temporada, destacando a força e a consistência de um time completo – engenheiros, pilotos e estrategistas. Algumas equipes se consolidaram como potências dominantes, com títulos consecutivos e desempenhos que entraram para a história. O Lance! te mostra as equipes que mais conquistaram o Mundial de Construtores da F1.

Abaixo, exploramos as equipes mais vitoriosas do Mundial de Construtores da F1, destacando seus títulos e a relevância de cada conquista. Entenda o impacto dessas escuderias no esporte e os momentos que definiram suas trajetórias.

As equipes com mais títulos de Mundial de Construtores da F1

Ferrari (16 títulos de construtores, 15 títulos de pilotos)

A Ferrari lidera o ranking com 16 títulos de construtores, conquistados entre 1961 e 2008. Sua história está repleta de momentos memoráveis, incluindo o domínio na era Michael Schumacher, com cinco títulos consecutivos de pilotos e seis de construtores entre 1999 e 2004. A equipe italiana também se destacou com nomes como Niki Lauda e Jody Scheckter nos anos 1970. Apesar de seus altos e baixos recentes, a Ferrari permanece como a equipe mais icônica da F1.

Williams (9 conquistas de construtores, 7 conquistas de pilotos)

Com 9 títulos de construtores, a Williams brilhou principalmente nos anos 1980 e 1990. Sob a liderança de Frank Williams e o gênio técnico de Patrick Head, a equipe dominou com motores Honda e Renault, conquistando títulos com pilotos como Nigel Mansell, Alain Prost e Damon Hill. A última conquista ocorreu em 1997, marcando o fim de uma era de ouro.

McLaren (9 títulos de construtores, 12 títulos de pilotos)

A McLaren coleciona 9 títulos de construtores, com destaque para seu domínio no final dos anos 1980 e início dos 1990, quando Ayrton Senna e Alain Prost travaram uma das rivalidades mais marcantes da F1. A equipe também brilhou com Mika Hakkinen nos anos 1990 e conquistou um título em 2024, quebrando o domínio recente de Red Bull e Mercedes.

Mercedes (8 conquistas de construtores, 9 conquistas de pilotos)

A Mercedes dominou a era híbrida da F1, com 8 títulos consecutivos de construtores entre 2014 e 2021. Liderada por Toto Wolff, a equipe conquistou títulos com Lewis Hamilton, que também se tornou o piloto mais vitorioso da história. Apesar de um início discreto nos anos 1950, a Mercedes voltou à F1 em grande estilo em 2010 e rapidamente se consolidou como uma das maiores forças do esporte.

Team Lotus (7 títulos de construtores, 6 títulos de pilotos)

Fundada por Colin Chapman, a Lotus foi uma das equipes mais inovadoras da F1, conquistando 7 títulos de construtores. Seus carros revolucionaram o design aerodinâmico, e pilotos como Jim Clark e Graham Hill marcaram história ao lado da equipe. Seu último título veio em 1978, com Mario Andretti.

Red Bull (6 conquistas de construtores, 8 conquistas de pilotos)

Com 6 títulos de construtores, a Red Bull é uma potência moderna da F1. Liderada por Christian Horner e o projetista Adrian Newey, a equipe conquistou quatro títulos consecutivos entre 2010 e 2013 com Sebastian Vettel. Após uma breve pausa, voltou a dominar com Max Verstappen, garantindo títulos em 2022 e 2023.

Cooper (2 títulos de construtores, 2 títulos de pilotos)

A Cooper fez história nos anos 1950, conquistando 2 títulos de construtores com Jack Brabham ao volante. A equipe foi pioneira no uso de carros com motor traseiro, revolucionando a engenharia da F1 e influenciando o design de todos os carros desde então.

Brabham (2 conquistas de construtores, 4 conquistas de pilotos)

Fundada por Jack Brabham, a equipe conquistou 2 títulos de construtores em 1966 e 1967. Além disso, foi responsável por inovações como o "carro ventilador" e lançou talentos como Nelson Piquet, que conquistou dois de seus três títulos mundiais com a equipe.

Renault (2 títulos de construtores, 2 títulos de pilotos)

A Renault brilhou em 2005 e 2006, com Fernando Alonso liderando a equipe a 2 títulos de construtores consecutivos. Foi a primeira equipe a vencer na era dos motores V8, destacando-se por seu equilíbrio e estratégia ao longo das temporadas.

Outros vencedores (1 título de construtores)

Equipes como Vanwall, BRM, Matra, Tyrrell, Benetton e Brawn GP conquistaram um único título de construtores, mas deixaram marcas indeléveis na história da F1. O triunfo da Brawn GP em 2009, por exemplo, é lembrado como uma das maiores surpresas do esporte.