Djokovic vai às oitavas em Miami e bate recorde de Nadal

Com um susto no segundo set, Novak Djokovic avançou, neste domingo (23), para a fase oitavas de final do Masters 1000 de Miami. Quinto do mundo e quarto favorito, o sérvio derrotou o lucky-loser argentino Camilo Ugo Carabelli, 65º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 7/6 (7/1), após 1h45min, na quadra central do Hard Rock Stadium. Na estreia, a vítima do recordista de Grand Slams (24) foi o australiano Rinki Hijikata (86º).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o feito, o ex-líder do ranking quebra o recorde de vitórias do espanhol Rafael Nadal em Masters 1000: o sérvio tem, agora, 411. Recordista de títulos nesse nível de torneio, Nole tem 40 conquistas.

Djokovic encara freguês Musetti nas oitavas

Nas oitavas, Djokovic terá pela frente o italiano Lorenzo Musetti, 16º colocado. Até hoje, foram oito duelos entre ambos, com sete vitórias do sérvio, que ganhou os últimos 4 confrontos contra o adversário. O tenista da Itália superou, neste domingo, o canadense Felix Aliassime na terceira rodada por 4/6 6/2 6/3.

continua após a publicidade

Sérvio se aproxima de ultrapassar marca de Agassi

Vencedor na Flórida em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, o sérvio dá mais um passo rumo ao recorde em Miami onde está empatado com Andre Agassi, que também tem seis conquistas. E também vai em busca do icônico 100º troféu na carreira. Djokovic, aos 37 anos, não vence um torneio desde agosto, nos Jogos Olímpicos de Paris, quando bateu o espanhol Carlos Alcaraz na decisão. Curiosamente, na semifinal olímpica, o ex-líder do ranking enfrentou Musetti pela última vez e saiu com a vitória. O italiano, por sua vez, ficou com a medalha de bronze na capital francesa.

Na partida deste domingo, Nole fez um ótimo primeiro set, dominante, abriu quebra no começo do segundo, mas sofreu a virada em 3 a 2. O jogo foi apertado, com saques confirmados, até Djokovic dominar no tie-break, sem dar oportunidades.

continua após a publicidade