Aos 37 anos, Novak Djokovic segue incansável em busca de recordes. Caso conquiste o sétimo título no Masters 1000 de Miami, o sérvio vai se tornar o maior campeão do torneio e, de quebra, alcançar o 100º

troféu como profissional. Até hoje, apenas dois tenistas chegaram e ultrapassaram as 100 conquistas em torneios ATP.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O primeiro deles foi Jimmy Connors, recordista nesse quesito, com 109 troféus. Ex-líder do ranking (em 1974), esse ex-tenista americano, hoje com 72 anos, venceu 1274 partidas e perdeu outras 283, enquanto profissional. De tantos títulos, destaques para oito de Grand Slams: cinco no US Open (1974, 1976, 1978, 1982 e 1983), dois em Wimbledon (1974 e 1982) e Aberto da Austrália (1974).





Em segundo lugar na lista dos que ultrapassaram os 100 títulos está ninguém menos do que Roger Federer, dono de 103. Ex-líder do ranking, o suíço venceu 20 troféus de Slams: oito em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017), seis na Austrália (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018), cinco no US Open (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), além de um em Roland Garros (2009).

continua após a publicidade

Djokovic, semana passada, ao eliminar o lucky-loser argentino Ugo Carabelli na segunda rodada em Miami, estabeleceu o novo recorde de vitórias em Masters 1000: 411, ultrapassando o espanhol Rafael Nadal.



Djokovic encara americano Sebastian Korda nas quartas

Nesta quarta-feira (26), em torno das 22h (de Brasília, com transmissão da ESPN), Djokovic enfrenta o americano Sebastian Korda (de 24 anos e 25º do mundo)por uma vaga às semifinais. Nas oitavas, o sérvio despachou o italiano Lorenzo Musetti, 16º, por 6/2 e 6/3.

continua após a publicidade

Até hoje, Nole e Korda só se enfrentaram uma vez, com triunfo do sérvio. Foi na final do ATP 250 de Adelaide, em 2023, numa quadra rápida semelhante à de Miami, vencida pelo ex-líder do ranking por 6/7 (8), 7/6 (3) e 6/4.

Último título do sérvio foi nas Olimpíadas

Vencedor na Flórida em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, Djokovic não vence um torneio desde agosto, nos Jogos Olímpicos de Paris, quando bateu o espanhol Carlos Alcaraz na decisão.