Com Marcelle, Fluminense estreia no Carioca de vôlei em busca do 30º título

Nesta segunda-feira (29), começa o Campeonato Carioca de vôlei feminino, com Sesc Flamengo, Tijuca Tênis Clube e Fluminense na briga pelo título. A partida que abre a competição acontece às 20h (de Brasília), entre o tricolor e o time tijucano, que joga em casa.

continua após a publicidade

➡️ Superliga de vôlei feminino tem data de início definida; confira jogos

O Fluminense é o atual campeão e o maior vencedor do Campeonato Carioca, com 29 títulos. A equipe vai em busca do 30º, com destaque para a líbero Marcelle, destaque da Seleção Brasileira.

Fluminense x Barueri nas quartas da Superliga 24/25 (Foto: Mailson Santana/ FFC)

Formato de disputa

O Campeonato Carioca de vôlei será disputado em forma de triangular com dois turnos. Assim, todos os três times se enfrentam em duas ocasiões, na fase classificatória. Após isso, os dois primeiros colocados disputam a decisão, em jogo único.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira a tabela do Carioca:

Segunda-feira (29/09)

Tijuca x Fluminense - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)

Quarta-feira (1/10)

Sesc Flamengo x Tijuca - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)

Sexta-feira (3/10)

Sesc Flamengo x Fluminense - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)

Domingo (5/10)

Fluminense x Tijuca - Hebraica - 19h30 (de Brasília)

Terça-feira (7/10)

Tijuca x Sesc Flamengo - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)

Quinta-feira (9/10)

Fluminense x Sesc Flamengo - Hebraica - 19h30 (de Brasília)

Segunda-feira (13/10)

FINAL - times e mando a definir - 19h (de Brasília)

Fluminense na Superliga 25/26

O Fluminense já tem a data de estreia na Superliga de vôlei feminino definida. O clube do Rio de Janeiro joga já no primeiro dia de competição, contra o Maringá, em casa. A partida será no dia 20 de outubro, às 18h30 (de Brasília). Na rodada três e quatro, o Tricolor joga fora de casa e, na quinta rodada, volta ao Clube Hebraica, onde sedia as partidas na Zona Sul do Rio.