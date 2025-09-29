Com Marcelle, Fluminense estreia no Carioca de vôlei em busca do 30º título
Tricolor joga contra o Tijuca nesta segunda (29)
Nesta segunda-feira (29), começa o Campeonato Carioca de vôlei feminino, com Sesc Flamengo, Tijuca Tênis Clube e Fluminense na briga pelo título. A partida que abre a competição acontece às 20h (de Brasília), entre o tricolor e o time tijucano, que joga em casa.
O Fluminense é o atual campeão e o maior vencedor do Campeonato Carioca, com 29 títulos. A equipe vai em busca do 30º, com destaque para a líbero Marcelle, destaque da Seleção Brasileira.
Formato de disputa
O Campeonato Carioca de vôlei será disputado em forma de triangular com dois turnos. Assim, todos os três times se enfrentam em duas ocasiões, na fase classificatória. Após isso, os dois primeiros colocados disputam a decisão, em jogo único.
Confira a tabela do Carioca:
Segunda-feira (29/09)
Tijuca x Fluminense - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)
Quarta-feira (1/10)
Sesc Flamengo x Tijuca - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)
Sexta-feira (3/10)
Sesc Flamengo x Fluminense - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)
Domingo (5/10)
Fluminense x Tijuca - Hebraica - 19h30 (de Brasília)
Terça-feira (7/10)
Tijuca x Sesc Flamengo - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)
Quinta-feira (9/10)
Fluminense x Sesc Flamengo - Hebraica - 19h30 (de Brasília)
Segunda-feira (13/10)
FINAL - times e mando a definir - 19h (de Brasília)
Fluminense na Superliga 25/26
O Fluminense já tem a data de estreia na Superliga de vôlei feminino definida. O clube do Rio de Janeiro joga já no primeiro dia de competição, contra o Maringá, em casa. A partida será no dia 20 de outubro, às 18h30 (de Brasília). Na rodada três e quatro, o Tricolor joga fora de casa e, na quinta rodada, volta ao Clube Hebraica, onde sedia as partidas na Zona Sul do Rio.
