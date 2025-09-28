Carol e Rebecca revelam desafio mental na vitória do Elite 16 de vôlei de praia

A dupla brasileira Carol Solberg e Rebecca conquistou o título do Elite 16 de vôlei de praia no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (28), ao vencer a dupla número 1 do mundo, Thamela e Victória. O triunfo veio de virada, com parciais de 18/21, 21/19 e 15/11. Ao final do campeonato, as jogadoras demonstraram cansaço físico e mental, mas exaltaram o bom trabalho em equipe ao longo da semana competitiva.

— Estou muito feliz, foi um bicampeonato para a Carol. Para mim, foi um campeonatasso, de muita superação, muita resiliência. Eu soube aproveitar o time inteiro aqui, minha família, a torcida. A gente sabia que ia ser um jogo de superação, as quatro estavam cansadas, dava para perceber. Mentalmente ia ser um jogo difícil, porque a gente já se conhece. Estamos felizes que foi uma final brasileira. Acho que os times do Brasil estão sempre no pódio e têm que respeitar — disse Rebecca.

— A briga maior foi comigo mesma, mentalmente eu estava bem cansada — completou.

Carol, por sua vez, disse que a torcida teve papel importante na vitória.

— Foi super importante essa construção, de passar por momentos difíceis e conseguir se ajudar e manter a cabeça boa. Estou muito feliz! A torcida fez toda a diferença, impulsionou a gente — disse Carol.

Carol e Rebecca no Elite 16 (Foto: Divulgação)

Premiação do Elite 16

Na disputa do terceiro lugar, as americanas Cannon e Kraft venceram Shaw e Cheng e levaram para a casa R$ 90 mil, enquanto as compatriotas receberam R$ 63 mil. A dupla Thamela e Victoria, que terminou com a prata, vai receber R$ 122 mil. Finalmente, a dupla campeã, Carol Solberg e Rebecca, ganham R$ 213 mil. Os valores são válidos tanto para o naipe masculino quanto para o feminino.

As duplas eliminadas na fase de grupos recebem cerca de R$ 13 mil, as que saírem na rodada de 18 ganham aproximadamente R$ 24 mil. Os que caírem na rodada de 12 ganham o equivalente a R$ 40 mil. As duplas eliminadas nas quartas recebem cerca de R$ 48 mil.