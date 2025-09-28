Vôlei de Praia: Veja o valor que Carol e Rebecca vão embolsar com o título do Elite 16

A etapa do Rio de Janeiro do Elite 16 de Vôlei de Praia começou nesta quarta-feira (24), em Copacabana, reunindo as principais duplas masculinas e femininas da modalidade. No total, serão distribuídos US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) entre os 24 mais bem ranqueados, sendo a maior parte para o campeão.

Na disputa do terceiro lugar, as americanas Cannon e Kraft venceram Shaw e Cheng e levaram para a casa R$ 90 mil, enquanto as compatriotas receberam R$ 63 mil. A dupla Thamela e Victoria, que terminou com a prata, vai receber R$ 122 mil. Finalmente, a dupla campeã, Carol Solberg e Rebecca, ganham R$ 213 mil. Os valores são válidos tanto para o naipe masculino quanto para o feminino.

As duplas eliminadas na fase de grupos recebem cerca de R$ 13 mil, as que saírem na rodada de 18 ganham aproximadamente R$ 24 mil. Os que caírem na rodada de 12 ganham o equivalente a R$ 40 mil. As duplas eliminadas nas quartas recebem cerca de R$ 48 mil.

Carol Solberg comemora ponto na vitória na final do Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Valores de premiação do Elite 16 de Vôlei de Praia - Etapa Rio de Janeiro/Copacabana

Classificação Valor de premiação 🥇 1º (Carol e Rebecca) R$ 213 mil 🥈 2º R$ 122 mil 🥉 3º R$ 90 mil 4º R$ 63 mil Eliminados nas quartas R$ 48 mil Eliminados na rodada de 12 R$ 40 mil Eliminados na rodada de 18 R$ 24 mil Eliminados na fase de grupos R$ 13 mil

* Valores convertidos do dólar americano para o real

Formato da competição do Elite 16 de Vôlei de Praia

O modo de disputa do Elite 16 foi alterado neste ano. Até 2024, o campeonato contemplava 16 duplas em cada naipe (feminino e masculino), com a entrada de 11 delas através do ranking, uma por convite e outras quatro após passar pelo qualificatório.

Agora, oito duplas a mais participam do Elite 16 em cada naipe, totalizando 24 equipes. Com isso, o formato de disputa teve que ser alterado.

Das 24 duplas, 16 se classificam por meio do ranking e as outras oito passam pelo qualificatório. Com as equipes definidas, elas são divididas em seis grupos com quatro cada. Ao fim dos confrontos dentro da chave, os primeiros colocados avançam à Fase de 12, os segundos e terceiros à Fase de 18 e os quartos de cada grupo são eliminados.

Após a Fase de 12, da qual participam os seis melhores de cada grupo e os vencedores dos confrontos entre os segundos e terceiros de cada chave, a competição chega às quartas de final. Nela, os dois melhores perdedores da Fase de 12 se juntam aos seis vencedores desta mesma fase.

Com isso, o Elite 16 é, finalmente, disputado em forma de mata-mata até a grande decisão.