Com jogador expulso, Vasco vence Palma na Copa Mundo do Futsal sub-19
Duelo foi válido pelo Grupo D da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (17), o Vasco superou o Palma, da Espanha, por 2 a 0, na Copa Mundo do Futsal sub-19, em confronto válido pelo Grupo D. Apesar da superioridade numérica, após expulsão do ala Ricardinho, do time carioca, a equipe espanhola não conseguiu diminuir a vantagem no placar. A competição acontece em Blumenau (SC).
Canal anuncia transmissão da Copa das Nações de Futsal com Brasil defendendo título
Mais Esportes
Ala Wesley faz estreia pela Seleção de futsal na Copa das Nações
Mais Esportes
Brasil estreia na Copa das Nações de Futsal nesta quarta (17): horário e onde assistir
Mais Esportes
➡️ Veja a íntegra da partida, que foi transmitida no canal do Lance! no Youtube
Como foi o jogo?
1º TEMPO
O Vasco marcou os dois gols do jogo logo na primeira etapa. O primeiro foi de João Gabriel e o segundo, de Claudinho. Com isso, a equipe carioca materializou no placar a superioridade técnica que vinha mostrando em quadra, impulsionada pela qualidade individual de seus jogadores.
2º TEMPO
Na segunda etapa, o Vasco manteve o ritmo, não deixando o Palma gostar da partida. A 6 minutos do fim, o time carioca teve um jogador expulso. Após lançamento, Ricardinho deixou o pé no goleiro adversário, com a sola, e levou o cartão vermelho. Mesmo assim, o Palma não foi capaz de aproveitar a superioridade numérica.
Com isso, o jogo terminou em 2 a 0 para o Vasco, que garantiu a sua segunda vitória em dois jogos na Copa Mundo do Futsal sub-19.
➡️ Vasco goleia time americano na Copa Mundo do Futsal sub-19; Lance! transmitiu
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira os grupos da Copa Mundo do Futsal sub-19:
Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)
Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)
Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progresso (Argentina)
Salaz (Colômbia)
Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias