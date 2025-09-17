Com jogador expulso, Vasco vence Palma na Copa Mundo do Futsal sub-19

Nesta quinta-feira (17), o Vasco superou o Palma, da Espanha, por 2 a 0, na Copa Mundo do Futsal sub-19, em confronto válido pelo Grupo D. Apesar da superioridade numérica, após expulsão do ala Ricardinho, do time carioca, a equipe espanhola não conseguiu diminuir a vantagem no placar. A competição acontece em Blumenau (SC).

Como foi o jogo?

1º TEMPO

O Vasco marcou os dois gols do jogo logo na primeira etapa. O primeiro foi de João Gabriel e o segundo, de Claudinho. Com isso, a equipe carioca materializou no placar a superioridade técnica que vinha mostrando em quadra, impulsionada pela qualidade individual de seus jogadores.

2º TEMPO

Na segunda etapa, o Vasco manteve o ritmo, não deixando o Palma gostar da partida. A 6 minutos do fim, o time carioca teve um jogador expulso. Após lançamento, Ricardinho deixou o pé no goleiro adversário, com a sola, e levou o cartão vermelho. Mesmo assim, o Palma não foi capaz de aproveitar a superioridade numérica.

Vasco vence Palma na Copa Mundo do Futsal sub-19 (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Com isso, o jogo terminou em 2 a 0 para o Vasco, que garantiu a sua segunda vitória em dois jogos na Copa Mundo do Futsal sub-19.

Confira os grupos da Copa Mundo do Futsal sub-19:

Grupo A

Blumenau (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Black Pearl United (Tailândia)

Alcaldía de Mosquera (Colômbia)

Grupo B

Jaraguá (Brasil)

Magnus (Brasil)

São Joseense (Brasil)

Finca de Las Nubes (Guatemala)

Grupo C

Corinthians (Brasil)

JEC Krona (Brasil)

Progresso (Argentina)

Salaz (Colômbia)

Grupo D

Palma Futsal (Espanha)

Atlas (Colômbia)

Vasco da Gama (Brasil)

NY Ecuador (Estados Unidos)