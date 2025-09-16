Ala Wesley faz estreia pela Seleção de futsal na Copa das Nações

O ala Wesley, de 24 anos, fará sua primeira partida oficial pela Seleção Brasileira principal de futsal nesta quarta-feira (17), contra a Polônia, na abertura da Copa das Nações. A partida acontecerá às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A equipe brasileira realizou nesta terça-feira (16) o treino de reconhecimento da quadra onde enfrentará os poloneses pela primeira rodada do Grupo A da competição.

O atleta, que atua no Sporting de Portugal, já passou pelas categorias Sub-18 e Sub-25 da Seleção Brasileira antes de receber sua primeira convocação para o time principal. A inclusão de Wesley faz parte da estratégia de renovação implementada pelo técnico Marquinhos Xavier, que busca equilibrar experiência e juventude no ciclo visando a Copa do Mundo de 2028.

A Copa das Nações de 2025 reúne seis seleções: Brasil, Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica. O Brasil defende o título conquistado na edição inaugural do torneio, realizada em 2023, em Sorocaba, São Paulo.

Wesley fará sua estreia numa competição oficial com a Seleção Brasileira principal nesta quarta (17) contra Polônia (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Wesley recebeu a notícia da convocação de forma inesperada, após um treino com seu clube. "Tinha acabado de treinar, fui pra casa e tirei aquele cochilo. Quando acordei, vi um monte de mensagem. Entrei no Instagram e lá estava meu nome na lista. A gente não acredita na hora, mas é uma sensação incrível. É como se todo esforço valesse a pena", declarou o jogador.

Sobre os motivos de sua convocação, o ala afirmou: "Acredito que minha convocação foi desempenho no clube e também na Sub-25. Fiz um bom trabalho, fui determinado, mantive a humildade. Acredito que o professor Marquinhos viu isso. Minha vontade e dedicação fizeram a diferença".

O atleta demonstrou respeito pelos adversários na competição. "É um campeonato competitivo. Temos que respeitar todos os adversários. A Polônia é um time físico, que exige muito. Precisamos estar ligados os 40 minutos", disse Wesley.

A estreia pela Seleção principal representa a realização de um sonho para o jogador. "É um sonho realizado. Estou muito feliz e motivado para essa estreia. Jogar pela Seleção Brasileira é o objetivo de qualquer atleta, e agora quero aproveitar cada minuto em quadra", afirmou.

Questionado sobre o que pretende mostrar em quadra durante a competição, Wesley respondeu: "Minha força de vontade. Isso nunca vai faltar."

Brasil na Copa das Nações de futsal

A partida de estreia do Brasil contra a Polônia terá transmissão pelos canais N Sports e Sportv. Após o confronto inicial, a Seleção Brasileira enfrentará as demais equipes participantes do torneio, buscando manter o título conquistado na primeira edição da Copa das Nações.