AO VIVO: Vasco enfrenta time americano na Copa Mundo do Futsal; siga

Cruzmaltino estreia na competição

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 15/09/2025
15:38
Atualizado há 2 minutos
O Vasco estreia na Copa Mundo do Futsal sub-19 enfrentando o time americano NY Ecuador. O confronto é válido pelo Grupo D da competição. O Cruzmaltino busca uma vaga nas eliminatórias da competição. O Lance! transmite a partida ao vivo no Youtube. A transmissão começará em instantes.

🏐 PLACAR: Vasco 0 x 0 NY Ecuador | Não iniciado

Como está sendo a partida?

Copa Mundo do Futsal (Foto: Divulgação)
Copa Mundo do Futsal (Foto: Divulgação)

Grupos do Mundial de futsal

Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)

Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)

Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progresso (Argentina)
Salaz (Colômbia)

Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de futsal

Todos os confrontos serão transmitidos ao vivo pelo Canal Lance!, no YouTube. Além disso, o Lance! entregará cobertura completa da Copa do Mundo pelo site.

Calendário completo de jogos da fase de grupo

Segunda-feira, 15 de setembro

09h – Black Pearl x Boca Jr
11h – São Joseense x Magnus (com narração no Canal Lance!)
16h – NY Ecuador x Vasco (com narração no Canal Lance!)
18h – Las Nubes x Jaraguá
20h – Blumenau x Alcadia
22h – Palma x Atlas

Terça-feira, 16 de setembro

12h – Salaz x Progreso
14h – São Joseense x Las Nubes
16h – Magnus x Jaraguá (com narração no Canal Lance!)
18h – Corinthians x Krona (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Black Pearl
22h – NY Ecuador x Palma

Quarta-feira, 17 de setembro

12h – NY Ecuador x Atlas
14h – Boca Jr x Alcadia
16h – Krona x Progreso
18h – Corinthians x Salaz
20h – Las Nubes x Magnus
22h – Palma x Vasco (com narração no Canal Lance!)

Quinta-feira, 18 de setembro

12h – Alcadia x Black Pearls
14h – Atlas x Vasco
16h – Krona x Salaz
18h – Progreso x Corinthians (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Boca Jr (com narração no Canal Lance!)
22h – Jaraguá x São Joseense (com narração no Canal Lance!)

