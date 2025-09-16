A N Sports realizará a transmissão completa dos jogos da Seleção Brasileira na Copa das Nações de Futsal 2025. A competição acontecerá de 14 a 21 de setembro no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. As transmissões serão disponibilizadas tanto no canal de TV, quanto com exclusividade no streaming, com início marcado para o dia 17 deste mês.

O torneio internacional reunirá seis seleções de diferentes continentes que disputarão o título ao longo de uma semana na capital federal. Brasil, atual campeão do torneio e hexacampeão mundial, buscará manter sua hegemonia na competição que serve como preparação para eventos internacionais de maior expressão.

Banner da transmissão da Copa das Nações de Futsal na NSports (Foto: Divulgação)

A Copa das Nações de Futsal chega à sua segunda edição em 2025, estabelecida como evento preparatório para grandes competições do calendário da modalidade. Os jogos da fase classificatória ocorrerão entre os dias 17 e 19 de setembro, em formato de rodadas duplas diárias.

Além do Brasil, participam da competição as seleções da Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica. As equipes estão divididas em dois grupos na fase classificatória. A Seleção Brasileira estreia contra a Polônia no dia 17 e enfrenta a Guatemala no dia seguinte. Se avançar, disputará a semifinal no dia 20 e, caso se classifique, jogará a final no dia 21 às 18h.

Todas as partidas serão disputadas no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, com expectativa de grande público durante os jogos da seleção nacional. A organização prevê casa cheia e forte apoio da torcida brasiliense.

Treino da Seleção Brasileira de Futsal (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Canal terá equipe experiente no Futsal

A N Sports terá na equipe os narradores Chico Pedrotti, Gerson Junior e Marcelo Ferrantini. A emissora contará também com comentaristas com experiência no futsal: Paulinho Japonês, Fernanda Grande e Hugo Moreira. A cobertura incluirá análises antes e depois dos jogos, bastidores, entrevistas exclusivas e conteúdos especiais nas redes sociais.

Após a Copa das Nações, a N Sports também transmitirá o Desafio Internacional de Futsal entre Brasil e Holanda. O evento acontecerá em Foz do Iguaçu (PR) a partir de 20 de dezembro, dando continuidade à cobertura da modalidade.