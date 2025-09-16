Brasil estreia na Copa das Nações de Futsal nesta quarta (17)

A segunda edição da Copa das Nações de Futsal teve início no último domingo (14), e a Seleção Brasileira masculina de Futsal, atual campeã do mundo, desembarcou para a estreia nesta quarta-feira (17) no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

continua após a publicidade

A Copa, torneio internacional, reúne grandes seleções do cenário mundial do esporte: Brasil, Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica. Na única edição da competição, realizada em 2023, na cidade de Sorocaba (SP), o Brasil se sagrou campeão.

O primeiro confronto será contra a Polônia às 20h15 de Brasília e será transmitido pelo Sportv e N Sports. ➡️ Clique para assistir no Sportv.

continua após a publicidade

Expectativa do ala Arthur

Arthur, ala campeão mundial e da Copa das Nações com a seleção, citou para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a importância da competição no calendário do time e a responsabilidade do elenco.

– É uma competição de alto nível. Enfrentaremos seleções qualificadas, como França, Polônia, Paraguai. Vai ser uma linda competição, uma ótima preparação pensando no ciclo até o próximo Mundial – disse Arthur.

continua após a publicidade

– Nós que viemos do Mundial carregamos a responsabilidade de manter o padrão do que foi construído lá. Desde a parte tática e técnica até o ambiente fora de quadra. Nosso papel é dar tranquilidade aos atletas mais novos para que eles possam desempenhar o melhor dentro da Seleção. Essa espinha dorsal é fundamental, e o grupo está muito bem estruturado – acrescentou.

Arthur, ala da Seleção Brasileira de Futsal, em busca do bicaampeonato (Foto: Jo Marcone/CBF)

Formato da disputa

As seleções foram divididas em dois grupos (A e B) com três equipes cada. Brasil, Polônia e Guatemala se enfrentam no Grupo A. Já no Grupo B, os confrontos são entre França, Paraguai e Costa Rica. Os times jogarão entre si nos grupos e os dois melhores serão classificados para o mata-mata.

Já no mata-mata, os times vão seguir o padrão já conhecido. Os dois vencedores nas semifinais se enfrentam na final. E as equipes derrotadas serão adversárias em busca do terceiro lugar.