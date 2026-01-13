Com Itália favorita, Brasil busca vaga na semi da Kings Cup; veja confrontos
Seleção brasileira chega embalada após goleada sobre Arábia Saudita
O Brasil não terá vida fácil para garantir seu lugar nas semifinais da Kings World Cup. Nesta terça-feira (13), o time comandado pelo técnico Dudu Oliveira enfrentará a favorita Itália nas quartas de final da competição. A seleção europeia chega com 100% de aproveitamento, após aplicar goleadas em todos os seus adversários.
O caminho do Brasil começou com um tropeço diante da Espanha, mas se recuperou com vitórias sobre Peru e Catar na fase de grupos. A classificação às quartas veio após a goleada sobre a Arábia Saudita, na última segunda-feira (12), por 7 a 1. Os italianos avançaram sem sustos, venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2.
A partida entre Brasil e Itália também promete uma boa disputa de artilheiros. Pelo lado dos anfitriões, Kelvin Oliveira, o K9, figura como principal nome, com oito gols marcados. Do outro lado, com os mesmos oito gols, aparece Matteo Perrotti, maior goleador dos italianos. Quem passar do confronto encara México ou França na semifinal.
Do outro lado da chave, Chile e Alemanha se enfrentam; quem passar, pega Espanha ou Estados Unidos. As semifinais estão agendadas para esta quinta-feira (15), na Trident Arena, em Guarulhos, ainda sem horários divulgados pela organização. O título será disputado no sábado (17), no Allianz Parque, em São Paulo.
Confira os confrontos das quartas de final
- México x França - terça-feira (13), às 18h
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h
- Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h
* horários de Brasília
