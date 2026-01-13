menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com Itália favorita, Brasil busca vaga na semi da Kings Cup; veja confrontos

Seleção brasileira chega embalada após goleada sobre Arábia Saudita

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
14:48
Itália segue com 100% de aproveitamento na Kings World Cup
imagem cameraItália segue com 100% de aproveitamento na Kings World Cup (Foto: Reprodução/ Instagram)
O Brasil não terá vida fácil para garantir seu lugar nas semifinais da Kings World Cup. Nesta terça-feira (13), o time comandado pelo técnico Dudu Oliveira enfrentará a favorita Itália nas quartas de final da competição. A seleção europeia chega com 100% de aproveitamento, após aplicar goleadas em todos os seus adversários.

O caminho do Brasil começou com um tropeço diante da Espanha, mas se recuperou com vitórias sobre Peru e Catar na fase de grupos. A classificação às quartas veio após a goleada sobre a Arábia Saudita, na última segunda-feira (12), por 7 a 1. Os italianos avançaram sem sustos, venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2.

A partida entre Brasil e Itália também promete uma boa disputa de artilheiros. Pelo lado dos anfitriões, Kelvin Oliveira, o K9, figura como principal nome, com oito gols marcados. Do outro lado, com os mesmos oito gols, aparece Matteo Perrotti, maior goleador dos italianos. Quem passar do confronto encara México ou França na semifinal.

Do outro lado da chave, Chile e Alemanha se enfrentam; quem passar, pega Espanha ou Estados Unidos. As semifinais estão agendadas para esta quinta-feira (15), na Trident Arena, em Guarulhos, ainda sem horários divulgados pela organização. O título será disputado no sábado (17), no Allianz Parque, em São Paulo.

Kelvin Oliveira é o artilheiro do Brasil na Kings World Cup
Kelvin Oliveira é o artilheiro do Brasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução/ Instagram)

Confira os confrontos das quartas de final

  • México x França - terça-feira (13), às 18h
  • Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h
  • Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h
  • Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h

* horários de Brasília

