Renan Dal Zotto anunciou seu retorno como técnico de vôlei depois de um ano e meio longe das quadras. O clube escolhido é o Korean Air Jumbos, da Coreia do Sul, e a chegada do comandante está prevista para junho.

A última vez que Renan liderou uma equipe foi em setembro de 2023, quando a Seleção Brasileira masculina de vôlei se classificou às Olimpíadas de Paris. Durante uma entrevista para ao programa Vitrine CBN, da rádio CBN Prudente, o treinador comentou sobre sua volta.

– Fiquei pouco mais de um ano parado, refletindo, me cuidando, me capacitando ainda mais, acompanhando o que está acontecendo pelo mundo. Estou voltando com muito gás e energia.

Renan Dal Zotto no comando da Seleção Brasileira masculina de vôlei (Foto: Valterci Santos/MPIX/CBV)

Renan também comentou sobre as dificuldades que ele e a família terão que enfrentar com a mudança de país e a nova logística a distância.

– É um país muito interessante, desenvolvido, com uma estrutura fantástica para trabalhar, e uma equipe muito bacana. Estou motivado, minha esposa também está - disse.

– Ela (Annalisa, mulher de Renan) vai se submeter a viajar de um lado para o outro. É conselheira de cinco empresas, tem muito trabalho no Brasil, mas está se organizando para ficar comigo lá por 20 dias e depois voltar. Não vai conseguir ir todo mês, mas está ajustando isso - admitiu Renan.

– Enquanto eu tiver saúde e cabeça boa e [o trabalho] estiver de acordo com os objetivos da família, vou estar à disposição da nossa modalidade, porque é o que gosto e amo fazer – completou.

Carreira de Renan Dal Zotto

Como jogador, Renan defendeu a Seleção Brasileira em três Olimpíadas, três Mundiais, três Jogos Pan-Americanos e dois Mundialitos. O ponteiro também recebeu diversos prêmios, incluindo títulos de melhor defensor, melhor atacante e jogador do século 20, em 2001.

Uma de suas principais marcas dentro de quadra era o saque viagem, invenção que revolucionou o esporte e continua sendo utilizada até hoje como um dos saques mais fortes do volei. Renan se aposentou como jogador em 1993 e logo começou a carreira de treinador no Palmeiras/Parmalat. Ele teve passagens importantes por diversos clubes e pela Seleção até setembro de 2023, quando pediu demissão.

Após sua saída, Renan percebeu que não conseguia ficar longe das quadras e decidiu iniciar uma nova jornada, desta vez do outro lado do mundo.