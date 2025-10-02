Fluminense vence Remo e sobe para a Superliga B

Nesta quinta-feira (02), o Fluminense venceu o Remo por 3 sets a 0, com as parciais de 25/23, 25/17 e 25/19, em jogo válido pela fase final da Superliga C Masculina de Vôlei. Com a vitória, o tricolor garantiu a classificação para a Superliga B.

No primeiro jogo da fase final, disputada em Salvador (BA), o Fluminense superou o Associação Pró-Vôlei, de Santa Catarina, também por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/13, 25/19 e 25/16.

O regulamento prevê que os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam à semifinal e, consequentemente, à Superliga B. Com duas vitórias em dois jogos, o tricolor não tem mais chances de ser ultrapassado pelos outros times da sua chave.

Ao final da partida, o técnico Hylmer Dias falou sobre a classificação do Fluminense.

— Estou muito feliz de ter conseguido esse acesso com a equipe masculina após ter feito isso com a feminina e ter chegado até a Superliga A. Quero agradecer aos atletas e à diretoria do clube. Agora é manter o foco para brigar pelo título da etapa nacional e do Estadual para chegarmos bem na Superliga B — expressou o treinador.

Próximo jogo do Fluminense

Com a classificação consolidada, o tricolor busca o título da Superliga C. O time joga contra o Team Vinivôlei, de Sergipe, nesta sexta-feira (03), no último confronto da fase de grupos. A final está marcada para o próximo domingo (05).

Etapa regional da competição

O Fluminense conseguiu a vaga na fase final da Superliga C após vencer a etapa regional do campeonato, de forma invicta. O torneio foi disputado em Itaquaquecetuba-SP.