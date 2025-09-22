Com Flávia Saraiva de volta, Brasil prepara disputa de Copa do Mundo

Os últimos ajustes para a Copa do Mundo de Ginástica Artística na Hungria, que começa nesta sexta-feira (26), já estão a todo vapor. A delegação brasileira que disputa a competição, última parada internacional antes do Mundial da modalidade, em outubro, já está no país europeu. O grande destaque fica por conta do retorno da medalhista olímpica Flávia Saraiva, que defende a seleção pela primeira vez desde os Jogos de Paris.

O ano de 2025 tem sido de recuperação para a ginasta. Após as Olimpíadas, Flavinha passou por uma cirurgia no ombro e aproveitou o início da temporada para dar atenção à parte física. A atleta voltou a competir no início do mês de setembro, pelo Brasileiro da modalidade, mas ainda aos poucos. Defendendo as cores do Flamengo, a atleta competiu apenas na trave, aparelho em que é especialista, e ficou com o título.

Aos 25 anos, Flávia chega à Copa do Mundo da Hungria como a mais experiente da delegação feminina. Ao lado dela, além da também medalhista olímpica Júlia Soares, também competirão Ana Luiza Lima, de 20 anos, e Júlia Coutinho, caçula do time, com 15 anos, e companheira de clube de Flavinha.

— Estou muito feliz de ter sido chamada para treinar e competir. É uma experiência nova, principalmente por voltar às competições junto com as atletas mais novas. Representar o Brasil e também o Flamengo é muito especial. Talvez seja a minha primeira competição internacional com a Júlia (Coutinho), o que me deixa ainda mais animada. Sei do talento dela e quero ajudar no que for possível - declarou.

Delegação brasileira está na Hungria para Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ CBG)

Veja os convocados do Brasil para a Copa do Mundo da Hungria

Feminino

Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube/MG)

Flávia Saraiva (Flamengo/RJ)

Júlia Soares (Pinheiros/SP)

Júlia Coutinho (Flamengo/RJ)

Masculino

Arthur Nory (Pinheiros/SP)

Caio Souza (Minas Tênis Clube/MG)

Diogo Soares (Prefeitura de Piracicaba/SP)

Vitaliy Guimarães (Minas Tênis Clube/MG)

Yuri Guimarães (AGITH São Caetano/SP)

