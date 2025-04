Hamilton lamenta falta de ritmo no GP do Japão: ‘Corrida bem solitária no geral’ Lewis Hamilton ultrapassou Isack Hadjar ainda no começo do GP do Japão e terminou em sétimo. Ele reclamou da falta de ritmo com o carro da Ferrari

Hamilton finalizou o Grande Prêmio do Japão na sétima colocação (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)