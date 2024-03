No quinto e último set, Praia e Minas fizeram um grande jogo, alternando momentos bons e com grandes rallys. O time de Uberlândia chegou a abrir 10 a 5 no placar, mas o Minas reagiu e virou a partida, chegando a ter um match point. Mas o Praia conseguiu se superar e com a russa Sofya Kuznetsova fazendo a diferença para dar o primeiro título do time de Uberlândia.