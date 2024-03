Tenista de Itajaí (SC), Orlando Luz não conseguiu realizar o sonho de vencer a final de duplas do ATP 250 de Santiago, no Chile, que terminou na madrugada deste domingo (03). O brasileiro e o chileno Matias Soto caíram diante dos chilenos Alejandro Tabilo e Tomas Barrios, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.