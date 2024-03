Alcaraz precisou de duas horas para bater Rafa por 3/6 6/4 14/12 em jogo com match tie-break no terceiro set. Foi o primeiro jogo de Carlitos após a lesão no tornozelo sofrida no Rio Open há pouco menos de duas semanas e primeira partida de Nadal após a lesão no quadril em Brusbane, na Austrália, em janeiro.