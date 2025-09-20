Jogos de Inverno 2026: comitê oficializa naturalizações de brasileiros

O COI (Comitê Olímpico Internacional) autenticou na última sexta (19) as naturalizações de 13 atletas que têm possibilidade de vaga para as Olimpíadas de Inverno. Os Jogos iniciam no dia 6 de fevereiro de 2026 em Milão.

Dentre a lista, estão cinco brasileiros. Um deles é Lucas Pinheiro, que desde o ano passado representa o Brasil, conquistando cinco medalhas nas etapas de Copa do Mundo nas provas de esqui alpino e tem grandes chances de pódio nos Jogos de Inverno. Ele é filho de brasileira com um norueguês e representou a Noruega até 2023.

Além de Lucas, Christian Oliveira Soevik, nascido no Rio de Janeiro com mãe brasileira e pai da Noruega, foi morar no país paterno desde seu primeiro ano de idade, mas decidiu representar o Brasil para tentar uma vaga olímpica no esqui alpino.

Gaia Brunello representou a Itália até o fim de 2024 e, sendo filha de mãe brasileira, começou a defender o país materno após 2024. Ela foi a 65ª no Mundial e está em 56º no ranking mundial, podendo disputar uma vaga olímpica.

Patrick Burgener, do snowboard, representou a Suíça até o ano passado, quando confirmou sua naturalização. Ano passado, ficou em décimo no ranking mundial, tem duas medalhas de bronze em Campeonatos Mundiais e nos Jogos Olímpicos de 2018 ficou em quinto lugar. Sua mãe, apesar da origem libanesa, viveu sua infância e adolescência em solos brasileiros.

Apesar da distância, Luca Mérimée-Mantovani pode brigar por vaga nos Jogos de Inverno. Nascido na França, mas com mãe brasileira, Luca ficou em quarto lugar nas Olimpíadas da Juventude e sexto no Mundial júnior ao representar os franceses.

Lista dos atletas naturalizados

Anga Barugh - Esqui - Nova Zelândia ➡️ Irlanda

Lucas Pinheiro - Esqui - Noruega ➡️ Brasil

Gaia Brunello - Biatlo - Itália ➡️ Brasil

Patrick Burgener - Snowboard - Suíça ➡️ Brasil

Isabela Indruchova - Bobsled - Áustria ➡️ República Tcheca

Jacques Jefferies - Biatlo - França ➡️ Grã Bretanha

Benjamin Lynch - Esqui - Canadá ➡️ Irlanda

Txema Mazet Brown - Snowboard - Nova Zelândia ➡️ Grã Bretanha

Luca Mantovani - Snowboard - França ➡️ Brasil

Christian Oliveira Soevik - Esqui - Noruega ➡️ Brasil

Anna Pryce - Esqui - Canadá ➡️ Grã Bretanha

Liam Richards - Esqui- Nova Zelândia ➡️ Grã Bretanha

Emely Torrazza - Esqui - Suíça ➡️ Alemanha