Brasil estreia no Mundial de Remo em Xangai de olho em medalhas

A elite do remo brasileiro está pronta para mais um desafio internacional. A partir deste domingo, 21, a Seleção Brasileira inicia sua jornada no Mundial de Remo de Xangai, na China, com uma delegação de 12 atletas que une a experiência olímpica à força paralímpica. O grupo, formado por dois remadores olímpicos e dez paralímpicos, é a base que representou o país com sucesso nas etapas da Copa do Mundo deste ano e chega com altas expectativas.

Os principais nomes do remo olímpico nacional, Lucas Verthein e Beatriz Tavares, que defenderam o Brasil nos Jogos de Paris 2024, lideram a equipe. Beatriz, ou Bia, como é conhecida, bateu na trave por um lugar na final A em duas etapas da Copa do Mundo em 2025, alcançando expressivos sétimos lugares em Varese (Itália) e Lucerna (Suíça). Já Verthein mostrou seu valor também fora d'água, atuando como mentor para a nova geração. Em julho, o atleta dedicou 15 dias para treinar ao lado da equipe sub-23, compartilhando sua vasta experiência com os jovens que brilharam nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção, onde o Brasil conquistou dez medalhas.

No remo paralímpico, a expectativa é de mais pódios. O Brasil chega a Xangai com equipes que já sentiram o gosto do ouro nesta temporada. Gessyca Guerra e Michel Pessanha, campeões no PR2 Double Skiff Misto na Copa do Mundo de Varese, estão confirmados. O barco PR3 Quatro Com Misto, formado por Marcela Teixeira, Alina Dumas, Erík Lima, Gabriel Mendes e o timoneiro Jucelino "Birigui" Silva, que também subiu no lugar mais alto do pódio na Itália, é outra grande aposta de medalha.

Completando o time de peso, Diana Barcelos, que faturou o bronze em Varese, compete desta vez ao lado de Valdeni Junior no PR3 Double Skiff Misto, buscando mais uma grande resultado.

Estreia de peso

O primeiro brasileiro a entrar na água será uma lenda do esporte. Renê Campos Pereira, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, abre a participação do Brasil já neste domingo, às 23h25 (horário de Brasília), nas eliminatórias do PR1 Single Skiff.

O presidente da Confederação Brasileira de Remo, Luiz Felipe da Silva, demonstrou confiança na delegação. “Estamos em um dos grandes palcos do nosso esporte, e vejo uma seleção aguerrida, em busca de grandes resultados. Temos o compromisso de aperfeiçoar cada vez mais as condições de treino, com um planejamento bem definido, e montar uma equipe forte e unida. Esperamos que os nossos atletas consigam apresentar o seu melhor aqui em Xangai”, afirmou.

Para otimizar o desempenho, as equipes tiveram preparações distintas. Lucas Verthein e Beatriz Tavares focaram seus treinos por duas semanas no tradicional Lago di Piediluco, na Itália. Enquanto isso, a seleção paralímpica se concentrou na Raia Olímpica da USP, em São Paulo. Toda a delegação desembarcou em Xangai com uma semana de antecedência para aclimatação e treinos finais.

Os fãs do remo poderão acompanhar todas as provas ao vivo pelo site da World Rowing (Federação Internacional de Remo).

Agenda do Brasil no Mundial de Remo de Xangai (Horário de Brasília):

Domingo, 21 de setembro

23h25 – Eliminatórias PR1 Single Skiff Masculino – Renê Campos Pereira

Segunda-feira, 22 de setembro

3h05 – Eliminatórias Single Skiff Feminino – Beatriz Tavares

3h31 – Eliminatórias Single Skiff Masculino – Lucas Verthein

Terça-feira, 23 de setembro

23h05 – Eliminatórias PR2 Double Skiff Misto – Gessyca Guerra e Michel Pessanha

23h25 – Eliminatórias PR3 Quatro Com Misto – Marcela Teixeira, Alina Dumas, Erík Lima, Gabriel Mendes e Jucelino Silva “Birigui” (timoneiro)

Quarta-feira, 24 de setembro

23h57 – Eliminatórias PR3 Double Skiff Misto – Diana Barcelos e Valdeni Junior