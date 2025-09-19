Alison dos Santos, o "Piu", foi medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo 2025, disputado em Tóquio, com o tempo de 46s84. O vencedor foi o americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico, que terminou a prova em 46s52. No entanto, a vitória do americano foi polêmica e gerou contestações. O Lance! explica o que aconteceu.

A prova

Alison dos Santos teve um início abaixo do esperado, mas conseguiu se recuperar na última curva e fechou a prova em 46s84. Enquanto isso, o americano Rai Benjamin manteve um ritmo forte desde o início e fechou os 400m com barreiras em 46s52. Abderrahman Samba, do Catar, completou o pódio, com 47s06.

Entenda a polêmica

Em um primeiro momento, Benjamin foi desclassificado da prova, com a justificativa de ter derrubado a última barreira e deslocado a da raia do lado, do nigeriano Nathaniel Ezequiel. Com isso, Piu teve por alguns minutos a sensação do bicampeonato mundial, após o primeiro título em 2022.

No entanto, a federação americana de atletismo entrou com recurso, que foi aceito. Então, a World Athletics, órgão máximo da modalidade, voltou atrás e novamente declarou Rai Benjamin como medalhista de ouro.

Após isso, Brasil, Nigéria e Catar entraram com novos pedidos de revisão, que não foram aceitos. Ainda assim, as equipes insistiram e acionaram o Júri da World Athletics. Porém, a tentativa foi novamente negada. A justificativa da entidade foi que o atual campeão olímpico só seria desclassificado se fosse nítida a intenção do americano de derrubar a barreira e atrapalhar o adversário.

Com a decisão, Piu ficou com a medalha de prata e Rai Benjamin com o ouro. O catariano Abderrahman Samba ficou com o bronze.

