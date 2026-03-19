Com atletas olímpicos, Brasil mede forças no Mundial Indoor de Atletismo

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O Brasil disputa, entre os dias 20 e 22 de março, o Mundial Indoor de Atletismo, em Kujawy Pomorze, na Polônia. Entre os 19 convocados, estão a finalista mundial Juliana Campos, do salto com vara, e o velocista Matheus Lima, que representou o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento é mais uma chance para medir forças no cenário e retornar ao pódio.

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Aos 29 anos, Juliana Campos é um dos principais nomes do atletismo brasileiro na atualidade e disputa o Mundial Indoor pela primeira vez. Após melhorar sua própria marca cinco vezes em 2025, a atleta se classificou para a final do salto com vara no Mundial de Atletismo de Tóquio. Na ocasião, ela quebrou um jejum de 10 anos sem uma representante do país em uma final deste nível. A última havia sido a bicampeã mundial Fabiana Murer, em 2015.

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— Os resultados que fiz agora me trazem confiança. Óbvio que fico na expectativa de que posso fazer mais, como no ano passado. Mas ainda estou me acostumando com as competições de alto nível. Quero repetir saltos na casa de 4,70 m, e se acontecer no Mundial, vai ser muito gratificante - declarou.

O velocista Matheus Lima, de 22 anos, é um atleta promissor e busca se consolidar no cenário internacional. Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e semifinalista dos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele tem se destacado na Diamond League, com duas medalhas de prata na temporada passada. Ele é o atual recordista sul-americano de sua prova.

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O nome mais experiente da delegação brasileira é Almir Júnior, do salto triplo, que vai para sua quarta participação na competição em pista coberta. Aos 32 anos, representou o Brasil nos Jogos de Tóquio e Paris e já subiu ao pódio do Mundial Indoor em 2018, com uma medalha de prata.

Programa de provas disputadas pelos brasileiros no Mundial Indoor (Foto: Notebook LM)

Darlan Romani foi o último campeão

O último brasileiro a subir ao lugar mais alto do pódio no Mundial Indoor de Atletismo foi Darlan Romani, no arremesso de peso. Em 2022, na Sérvia, ele disputou o título com o então bicampeão olímpico e recordista mundial Ryan Crouser, dos Estados Unidos, com arremesso para 22,53 m. Na mesma edição, Thiago Braz conquistou a prata no salto com vara. O Brasil não conquistou medalhas no evento desde então.

Outro ouro marcante do país na competição veio por Fabiana Murer, em 2010, no Catar. Na época, ela protagonizava disputas com ninguém menos que a russa Yelena Isinbayeva, campeça olímpica em Pequim 2008. Em Doha, a brasileira saltou para 4,80m, deixando a adversária para trás e garantindo o título.

Além da dupla, Zequinha Barbosa, em 1987, se sagrou campeão dos 800m, e Mauro Vinícius da Silva conquistou o bicampeonato do salto em distância, com ouros em 2010 e 2014.

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