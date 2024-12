Rio de Janeiro e Niterói entregam carta ao COB para candidatura à sede do Pan de 2031 Cerimônia foi realizada no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, nesta terça-feira (3)

COB candidatura Rio Niteroi Pan (Joyce Rodrigues e Bruno Vaz /Lance!)