Clubes se movimentam por novo modelo de liga no vôlei brasileiro

Às vésperas do início da Superliga 2025/2026, a articulação dos clubes pela criação de uma liga independente movimentou os bastidores do vôlei brasileiro. A informação foi trazida primeiro pela coluna do jornalista Bruno Voloch, no portal O Tempo, e posteriormente confirmada pela reportagem do Lance!.

A ideia por trás da mobilização é criar uma liga independente, porém chancelada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que permita aos clubes maior autonomia para organizar a competição, além de negociar patrocínios e direitos de transmissão, por exemplo. O Praia Clube, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou a movimentação pelo novo modelo de liga, semelhante ao que é praticado no Novo Basquete Brasil (NBB).

— O Praia Clube apoia este modelo, que tem como objetivo o avanço do vôlei nacional. Reconhecemos a necessidade de uma liga moderna e competitiva, mas acreditamos que a evolução deve ser construída em conjunto, com a participação e chancela da CBV. A proposta foi apresentada aos clubes, que manifestaram apoio à iniciativa. Agora, solicitamos uma reunião com a CBV para dar continuidade ao diálogo - afirma.

Segundo o clube, a XP Investimentos teria manifestado interesse em ser parceira da iniciativa, porém, procurada pela reportagem do Lance!, não confirmou a informação. Ainda de acordo com a coluna de Voloch e a apuração do Lance!, Flamengo, Campinas e Barueri não se manifestaram a favor da proposta.

Próxima temporada da Superliga

Lançada no último sábado (27), a 32ª edição da Superliga terá início no dia 20 de outubro, com a participação de 24 equipes. A CBV anunciou a implementação de um sistema de desafio padronizado em todas as partidas e confirmou a manutenção da exclusividade dos direitos televisivos para o Grupo Globo, que também transmitirá jogos ao vivo pela GE TV.

