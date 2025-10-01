Após semana afastado, Bernardinho retorna para estreia do Flamengo

O técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino e do Sesc RJ Flamengo feminino, Bernardinho, retornou às quadras para a estreia do clube no Campeonato Carioca. O treinador ficou afastado por cerca de uma semana após o falecimento de sua mãe, Maria Ângela.

A equipe carioca conquistou a Taça Brasil na última semana, em Londrina (PR), com um elenco quase completo, mas sem a presença de Bernardinho. O Sesc RJ Flamengo estreia na competição estadual nesta quarta-feira (1º), às 20h, contra o Tijuca, no Tijuca Tênis Clube, e inicia sua trajetória em busca do 20º título do torneio.

Técnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comado do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução X)

-Estou muito feliz pela energia e entrega do nosso time a cada desafio. A conquista da Taça Brasil foi super importante para ganharmos ritmo de competição. Ainda estamos iniciando um processo, então cada etapa vencida tem muito valor. Mas agora zera tudo de novo. Sabemos que o Campeonato Carioca promete grandes partidas. O Tijuca vem bastante reforçado esse ano e o Fluminense é sempre um adversário difícil. Vamos entrar focadas na nossa construção jogo após jogo em busca desse título - disse a líbero e capitã Laís.

O Campeonato Carioca conta com três equipes: Sesc RJ Flamengo, Fluminense e Tijuca Tênis Clube, que jogam em turno e returno, e as duas melhores disputam a taça.

Saiba todos os jogos do Sesc RJ Flamengo no Carioca