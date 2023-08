O acidente do início de 2020 rendeu uma série de processos judiciais. A viúva de Kobe, Vanessa Bryant, entrou com uma ação contra a empresa responsável pelo translado, a Island Express Helicopters. Ela ainda acusou Ara Zobayan de ter sido negligente. As famílias das outras vítimas também moveram mais dois processos contra as companhias que possuíam e operavam as viagens da aeronave.