A cidade do Rio de Janeiro amanheceu com fortes chuvas e ventania, o que surgem como efeitos do ciclone extratropical que chegou a capital carioca. Entre as consequências das condições climáticas, o Campeonato Brasileiro Júnior de Canoagem Slalom e Caiaque Cross não poderá ser transmitido aos fãs pelo tradicional Canal Olímpico do Brasil, no YouTube. A informação foi confirmada pela Confederação Olímpica Brasileira (COB) na manhã deste sábado (8).

Embora a etapa ainda esteja prevista para acontecer, a transmissão precisou ser cancelada devido aos danos causados pelas chuvas no estúdio e em alguns equipamentos, que ficaram molhados. A apuração dos resultados serão, então, realizada através de uma "sistema de backup", segundo o comunicado oficial.

Neste domingo, no dia 8 de novembro, acontece a etapa final da competição. O primeiro dia de atividades ocorreu na última segunda-feira (3), com os treinos oficiais, enquanto as provas começaram na quinta-feira (6). Organizado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), o evento reúne centenas de jovens atletas de todo o país.

Veja o estado das estrututas após as chuvas

Estado da estrutura do Campeonato Brasileiro de Canoagem após a chuva no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Brasileiro de Canoagem conta com ausência de Ana Sátila

Em conjunto com a equipe médica da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Ana Sátila optou por fazer a cirurgia para retirada da vesícula após o Mundial da modalidade, realizado no início de outubro. A atleta relatou que ainda sentia o incômodo durante a Copa do Mundo da Alemanha, em setembro, de onde saiu com uma prata, e durante o Mundial, onde conquistou dois bronzes.

O procedimento foi realizado no dia 15 de outubro e, apesar de ainda não ter completado o período de um mês recomendado para o retorno às atividades físicas, Ana Sátila reforçou seu lado "trabalhador". Ao Lance!, a brasileira admitiu ainda a ansiedade para voltar para a água.

— Eu poderia voltar a treinar agora, eu quero treinar agora, mas eu sei que tem que esperar realmente a recuperação. Eu incomodo todo mundo, na verdade, porque eu tô me sentindo muito bem. Por fora, eu sei que eu tô quase 100%, mas por dentro que é o negócio, a gente tem que esperar o tempo que o médico pediu, de mais ou menos um mês — contou.