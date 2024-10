McLaren diz que batalha de Norris com Verstappen ‘custou vitória’ no México

A McLaren acredita que deixou mais uma chance de vitória escapar durante o GP da Cidade do México, que aconteceu no último domingo (27). Apesar de a Ferrari ter apresentado um ritmo sólido, que permitiu Carlos Sainz vencer sem muitos problemas, Andrea Stella, chefe da esquadra britânica, acredita que Lando Norris poderia ter ficado com o primeiro lugar. Porém, isso foi inviabilizado por causa da disputa com Max Verstappen nas primeiras voltas.

Norris e Verstappen travaram um novo duelo durante o GP da Cidade do México. Na volta 10, o piloto da McLaren tentou uma ultrapassagem na curva 4 e, ainda que tenha se mantido à frente, foi jogado para fora da pista pelo rival. Um pouco depois, Max tentou dar o troco em Lando e efetuou a ultrapassagem na curva 7. Porém, dessa vez os dois carros saíram da pista. O tricampeão foi punido com 10s em cada um dos incidentes.

Antes de pagar a punição nos boxes, Verstappen seguiu na pista à frente de Lando até a volta 27, quando finalmente realizou a troca dos pneus. Com pista livre, Lando conseguiu imprimir um ritmo melhor com a McLaren, alcançou Charles Leclerc para assumir a segunda colocação e cruzou a linha de chegada a 4s7 do líder Sainz.

Em um primeiro momento, Andrea Stella não pensou que a disputa com Verstappen renderia algum prejuízo para a McLaren, uma vez que a Ferrari parecia o melhor carro do fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez. Porém, depois de ver o verdadeiro ritmo de Norris, o dirigente acredita que o incidente com o tricampeão custou a vitória.

(Foto: YURI CORTEZ / AFP)

- No início da corrida, durante o primeiro stint, pensei que isso [disputa com Verstappen] não faria uma grande diferença, porque pensei que as Ferrari estavam mais rápidas. Mas, conforme íamos passando pelo primeiro stint, Lando mostrou que tinha um ritmo muito competitivo, principalmente depois que se livrou de Max. E então, no segundo stint, realmente provou que o ritmo era tão rápido quanto o da Ferrari - destacou Stella.

- Então, olhando para trás agora, quando vejo os incidentes nas primeiras voltas da corrida, há um pouco de decepção. Porque sem isso, acho que Lando poderia ter lutado pela vitória. De qualquer forma, isso é só se, se, se. Para mim, o fato importante é que vimos que o carro é competitivo e parece estar no mesmo nível da Ferrari - finalizou o chefe da McLaren.