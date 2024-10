Ferrari se irrita e culpa ‘idiotas’ por perda de dobradinha no GP do México

A Ferrari saiu contente com a vitória de Carlos Sainz no GP da Cidade do México, no último domingo (27), mas também com a sensação de que poderia ter feito uma dobradinha. A escuderia italiana ocupou as duas primeiras posições durante boa parte da prova, mas Charles Leclerc foi superado por Lando Norris na reta final e acabou fechando o pódio, na terceira colocação.

continua após a publicidade

➡️ Mercedes diz que 2021 ‘legitimou’ pilotagem agressiva de Verstappen na F1: ‘Saiu impune’

A situação de Leclerc piorou quando o monegasco enfrentou uma sequência de retardatários no circuito mexicano, especialmente Lance Stroll, Liam Lawson e Franco Colapinto, todos brigando por posição. Para Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, o trio atrapalhou e ainda fez com que Norris se aproximasse — conseguindo uma ultrapassagem após erro de Charles na entrada da reta principal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

“Não estou de acordo (que Norris era mais veloz). Acho que o Charles tinha um bom ritmo, mas nós perdemos três segundos com os retardatários. E também perdemos muita temperatura dos pneus neste momento, causando um erro. Mas acho que a corrida estava sob controle desde o início”, pontuou o dirigente.

continua após a publicidade

“Charles fez uma boa corrida. Estou um pouco chateado com a história das bandeiras azuis, nos custou um segundo lugar. No fim do dia, é assim mesmo, precisamos nos focar na próxima corrida e esquecer essa aqui. Quando você faz cinco curvas atrás de um carro recebendo bandeira azul, não é azar, é um erro deste piloto”, acrescentou.

(Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Depois, em entrevista à emissora britânica Sky Sports, Vasseur voltou a desabafar sobre o assunto e até elevou o tom nas críticas.

“Perdemos três ou quatro segundos no tráfego por causa de alguns idiotas. Sinceramente, eles precisam respeitar as bandeiras azuis e não entendo a falta de punição da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Estávamos quatro segundos à frente do Norris, depois desses três caras caiu para 1s2″, afirmou.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário.