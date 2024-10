Pai de Verstappen aponta ‘conflito de interesses’ em punição ao filho na F1

Jos Verstappen, pai do piloto Max, não ficou nada satisfeito com as duas punições que o filho recebeu durante o GP da Cidade do México, no último domingo (27). O neerlandês criticou os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e acredita que a decisão da direção de provas foi tomada com base em “conflitos de interesse”, uma vez que alguns membros não gostam do tricampeão.

Verstappen defendia o segundo lugar quando, na volta 10, deu o lado de fora para Lando Norris e espalhou o carro na curva 4, jogando o rival para fora da pista. Um pouco depois, com o piloto da McLaren já à frente, Max armou o bote para recuperar a posição, só que jogou duro de novo contra Norris, saindo da pista e permanecendo à frente após a curva 7.

Os comissários entenderam que Verstappen foi o culpado nos dois lances e, por isso, deram a ele duas punições de 10s cada. Mas na visão de Jos, Max não merecia ser punido e a sanção só aconteceu porque os membros que compunham a direção de provas no GP da Cidade do México não gostavam dele.

“Max tem de fazer isso (ser agressivo) porque o carro não é bom o suficiente. Ele está tentando garantir o título e não vai mudar seu estilo de pilotagem. Havia alguns comissários presentes (no GP da Cidade do México) que não gostam dele”, destacou Jos Verstappen.

(Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

O painel de comissários no GP da Cidade do México era composto pelo ex-piloto de F1 Johnny Herbert; o executivo e oficial de automobilismo Tim Mayer, o advogado Loïc Bacquelaine e o oficial mexicano Alfonso Oros Trigueros. Para Jos, os membros deveriam ter sido escolhidos de forma mais eficiente.

“A FIA deveria dar uma boa olhada na composição dos comissários, quem eles colocam lá e se há conflito de interesses. Por exemplo, ex-pilotos que têm mais simpatia por certos pilotos”, finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário.