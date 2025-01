As saídas de Adrian Newey e Jonathan Wheatley da Red Bull sacudiram a Fórmula 1 em 2024, mas Christian Horner amenizou o impacto que as perdas terão nesta temporada. O chefe dos taurinos enfatizou que foram “apenas dois” integrantes, portanto a equipe ainda tem “força e profundidade” para seguir em alta.

continua após a publicidade

Newey e o diretor-esportivo de longa data, na verdade, não foram as únicas perdas recentes da Red Bull. A equipe também ficou sem o chefe de estratégia de corridas, Will Courtenay, que assinou com a rival McLaren. E foi preciso agir para evitar ainda as saídas de Paul Monaghan, engenheiro-chefe, e Pierre Waché, diretor-técnico.

➡️ Bortoleto cita objetivos para 2025 na Fórmula 1: ‘Progredir e me divertir’

Tais baixas aconteceram depois que veio à tona a investigação interna pela qual Horner passou por suposta conduta inapropriada com uma funcionária. Ele acabou inocentado, mas o caso expôs uma guerra de poder colocando o dirigente britânico e o consultor, Helmut Marko, em lados opostos.

continua após a publicidade

Mas engana-se quem pensa que há um clima de preocupação na Red Bull sem Newey e Wheatley, especialmente. Falando ao site da revista inglesa Autosport, Horner assegurou que “o show continua”.

➡️ Spa-Francorchamps renova contrato e entra em sistema de rodízio no calendário da F1

— São apenas dois. Adrian saiu [da equipe da F1] em Miami, então não o vimos. Ele ficou trabalhando no RB17 (primeiro hipercarro da Red Bull) desde então, portanto não trabalhou em nenhum projeto de F1 — salientou.

continua após a publicidade

— Claro que é triste vê-los partir. Ambos desempenharam papéis importantes na equipe durante o período em que estiveram por lá. Mas o show continua, e acho que temos força e profundidade para isso. Temos isso, sem dúvida — completou.

— 2026 — referente ao que estamos preparando, com nossa própria unidade de potência — é, de longe, o maior desafio e o projeto mais ambicioso que esta equipe já assumiu. Portanto, em 2025, Jonathan sairá do pit-wall, mas, fora isso, tudo continuará igual. Diria que reconstruir é demais para quem perdeu duas pessoas. É uma evolução. É algo que vem sendo planejado há algum tempo, ou seja, que faz parte do planejamento há algum tempo — assegurou Horner.

Christian Horner, chefe da Red Bull (Foto: Angela Weiss/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Enquanto Newey assume o projeto da Aston Martin em março, após cumprir o período de carência obrigatório, Wheatley será o chefe da Audi a partir de 2026. A expectativa é que ele assuma as funções em julho deste ano. Ambos foram peças fundamentais nas duas eras de sucesso da Red Bull, primeiro com Sebastian Vettel, de 2010 a 2013, e a atual, com Max Verstappen.

Por enquanto, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.