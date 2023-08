A primeira entrevista será com a surfista Sophia Medina. Irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, a atleta de 18 anos inicia a sua carreira no cenário internacional da modalidade. Atualmente, ela compete no Challenger Series e mira uma vaga no Championship Tour (CT) da Liga Mundial de Surf (WSL). A jovem também mira a classificação aos Jogos Olímpicos através do Mundial de ISA 2024.