Cidade tradicional nos mais populares esportes americanos, Los Angeles conta com estruturas modernas que serão utilizadas nos Jogos Olímpicos. É o caso do BMO Stadium, inaugurado em 2018 como casa do Los Angeles FC na MLS, e do SoFi Stadium, finalizado em 2020 como casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers na NFL. O Los Angeles Clippers, da NBA, está construindo um novo ginásio, o Intuit Dome, que deve ficar pronto em 2024 e também será usado nas Olimpíadas.