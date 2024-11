Rafael Nadal entrou no primeiro jogo do duelo entre Espanha e Holanda pelas quartas de final da Copa Davis no que pode ter sido seu último da carreira na semana em que se despede do tênis profissional. O dono de 22 títulos de Grand Slam caiu diante de Botic Van de Zandschulp, 80,º por um duplo 6/4 na quadra central lotada em Málaga.

continua após a publicidade

Esta não é a primeira vez que Botic apronta uma surpresa. No US Open deste ano ele eliminou Carlos Alcaraz em plena segunda rodada com atuação magistral.

➡️ Federer escreve mensagem de despedida emocionante para Rafael Nadal

➡️ Jannik Sinner fatura prêmio milionário ao vencer o ATP Finals, em Turim

A Espanha joga ainda com Carlos Alcaraz contra Tallon Griekspoor, 40º. Ele precisa da vitória para manter a Espanha viva. Nas duplas Alcaraz e Marcel Granollers estão escalados (pode haver alterações ainda). Se a Espanha perder, Nadal terá feito seu último jogo. Se a Espanha vencer, o tenista terá mais chance de jogar na sexta-feira contra a Alemanha ou o Canadá.

continua após a publicidade

O jogo

Rafael Nadal parabenizando o holandês Botic van de Zandschulp (Foto: Jorge GUERRERO / AFP)

Nadal entrou com emoções em quadra e logo chorou durante a execução do hino da Espanha e foi ovacionado pelo público. A torcida participava muito efusivamente e vibrava a cada ponto. A partida foi game a game com Rafa procurando a rede com um pouco mais de frequência do que costuma fazer. Botic acabou conseguindo a quebra no nono game e sacou bem para fechar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O visitante indesejado começou quebrando no segundo set e abriu 4 a 1 com duas quebras, mas Nadal reagiu, encostou no placar, mas o holandês foi frio para fechar com bom saque e forehand.