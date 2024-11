Nadal: ‘Decisão foi do capitão. Se eu fosse ele não me colocaria na próxima partida’

Rafael Nadal muito duro consigo mesmo e citou que a decisão pela escalação partiu do capitão David Ferrer. O tenista perdeu por um duplo 6/4 para Botic Van de Zandschulp e a Espanha saiu abaixo da Holanda.

— Se eu fosse o capitão, não me colocaria no próximo jogo. Dado o meu nível, não me escolheria, mas isso não significa que não queira jogar. Hoje pode ter sido o meu último jogo de simples . A decisão de jogar foi dele, é para isso que ele é o capitão. Não pressionei ele. A decisão foi tomada para que eu jogasse e sabíamos que havia um risco de não conseguir ganhar o ponto. Não posso pedir desculpas porque isso é esporte. Tentei como sempre tentei. Você não pode controlar o nível que tem. Já disse que me descartaria se não me sentisse pronto, mas eu treinei bem o suficiente — disse Nadal aos jornalistas após a derrota.

Sobre o jogo ele comentou: — Havia a possibilidade de perder a partida e espero que o Carlos (Alcaraz) ganhe as simples e depois as duplas. Vou continuar treinando todos os dias caso a equipe precise de mim em algum momento e eu tenha que ser elegível. Havia uma incógnita de como eu reagiria na competição, treinei bem. — disse.

Sobre as emoções sentidas, Nadal destacou: — Eu sabia que poderia ser meu último jogo como profissional e as emoções têm sido difíceis de controlar. Não tive a capacidade de ler o jogo com rapidez suficiente para sentir o controle. Os pontos passaram muito rapidamente e não há tempo para pensar quando você passou tanto tempo fora da competição, tudo é decidido nos pequenos detalhes, não estou nos automatismos dos jogadores que estão no circuito. Hoje não será o dia em que farei uma autocrítica. Não tinha agilidade mental para tomar decisões sem pensar — afirmou.

O jogo

Rafael Nadal parabenizando o holandês Botic van de Zandschulp

Nadal entrou com emoções em quadra e logo chorou durante a execução do hino da Espanha e foi ovacionado pelo público. A torcida participava muito efusivamente e vibrava a cada ponto. A partida foi game a game com Rafa procurando a rede com um pouco mais de frequência do que costuma fazer. Botic acabou conseguindo a quebra no nono game e sacou bem para fechar.

O visitante indesejado começou quebrando no segundo set e abriu 4 a 1 com duas quebras, mas Nadal reagiu, encostou no placar, mas o holandês foi frio para fechar com bom saque e forehand.