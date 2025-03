Tailândia planeja sediar GP de Fórmula 1 a partir de 2028

A Tailândia revelou interesse em sediar uma corrida da Fórmula 1 no futuro. Stefano Domenicali, CEO da F1, foi convidado para uma reunião com a primeira-ministra do país, Paetongtarn Shinawatra, nesta terça-feira (18), para discutir a realização de um novo Grande Prêmio em solo asiático. Os líderes divulgaram fotos do encontro nas redes sociais.

O país já possui uma pista em condições de receber um GP de Fórmula 1. O Circuito Internacional de Buriram possui nível 1 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e estaria pronto para receber a competição. Atualmente, o local sedia uma etapa da MotoGP, campeonato que também tem a Liberty Media como proprietária.

A primeira-ministra da Tailândia revelou que a ideia é construir um novo circuito de rua na capital, Bangkok, para receber a Fórmula 1. Shinawatra acredita que todo o país se beneficiará com o evento e planeja a entrada do país no calendário da Fórmula 1 já em 2028 — a publicação original menciona o ano de 2571, mas a Tailândia usa o calendário budista, diferente do gregoriano, utilizado em boa parte do mundo.

Detalhes financeiros e técnicos do projeto, como o traçado da pista, são alvos de debate:

— Foi um grande prazer receber a equipe do Sr. Stefano Domenicali, CEO da F1, na Sede do Governo para discutir a oportunidade de a Tailândia receber a Fórmula 1, um grande esporte com cobertura mundial. O Governo confirmou que vai estudar esse investimento conjunto, incluindo o estudo da rota do circuito, o orçamento para investimento e o valor que a Tailândia receberá para sediar a corrida. Isso não é só pela honra de sediar a corrida, mas também uma oportunidade de desenvolver a estrutura da cidade de maneira significativa, abrindo o país para receber turistas de todo o mundo, desenvolvendo futuras indústrias e o setor de serviços de ponta. Estou confiante de que esse projeto terá sucesso e será mais uma oportunidade importante para o país de sediar um evento de classe mundial, que está previsto para ter início em 2028, com o objetivo de se tornar o destino líder em festivais e eventos — diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

Stefano Domenicali agradeceu o convite nas redes sociais. O CEO da Fórmula 1 publicou as fotos do encontro e informou que o circuito de rua deve ser em Bangkok.

— Tive o prazer de me reunir com Paetongtarn Shinawatra, a primeira-ministra da Tailândia, e sua equipe hoje para discutir seus planos impressionantes de sediar uma corrida em Bangkok. Estou ansioso para continuar nossas discussões nas próximas semanas e meses — disse Domenicali.

Além da Tailândia, outros países buscam sediar a Fórmula 1

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1 (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)

O Ruanda oficializou, no fim do ano passado, a candidatura para receber uma corrida da Fórmula 1. O país pretende construir um autódromo em Kigali, sua capital. Há também a possibilidade de uma corrida na África do Sul, que já sediou a categoria com o circuito de Kyalami e abriu um processo de licitação para atrair interessados no Grande Prêmio.

A Espanha, por exemplo, busca substituir pistas no país. O país, que atualmente sedia o GP em Barcelona, quer transferir o circuito para Madrid. O “Madring”, como será chamado, será uma pista nas ruas da capital espanhola.