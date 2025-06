O feito raro de Gabriel Bortoleto de conquistar os títulos de Fórmula 3 e Fórmula 2 sendo novato o coloca entre os “diamantes brutos” que hoje estão no grid atual da Fórmula 1, na opinião do CEO das categorias de base, Bruno Michel. Mesmo assim, o dirigente reconheceu que oportunidade é a palavra de ordem na principal classe do automobilismo mundial, por isso “é difícil dizer” se talentos como Bortoleto “serão excepcionais” na F1.

Bortoleto é um dos estreantes da temporada 2025 ao lado de Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar e Oliver Bearman, todos provenientes da Fórmula 2 2024. Dos quatro, contudo, é o que ainda não pontuou, muito em função do complicado carro da Sauber, que apresentou os primeiros sinais de progresso na última etapa, na Espanha.

Bortoleto é visto como um dos talentos da nova geração da F1

Mesmo assim, o brasileiro é visto por Michel como um dos talentos da nova geração, conforme explanou ao ser questionado pelo site da revista inglesa Autosport sobre quem seriam os “diamantes brutos”.

— Temos algumas ideias, com certeza. Nem sempre estamos certos, e também é uma questão de oportunidades”, começou. “O piloto que chega e vence a F2 e a F3 como estreante tem um potencial enorme. Vimos isso com Charles Leclerc, com George Russell, com Oscar Piastri. E, claro, Gabriel Bortoleto fez o mesmo no ano passado. Não é algo novo, portanto — completou.

— Alguns pilotos levam um pouco mais de tempo para realmente atingir a maturidade. Outros estão imediatamente no ponto, mesmo que não ganhem o campeonato. Portanto, sabemos o potencial que eles têm — salientou.

— Não quer dizer que irão para a F1, porque há muitos outros fatores sendo levados em consideração. O fato de eles fazerem parte de academias ou não, entre muitos outros aspectos. Mas sim, em geral, podemos ver os que estão realmente, digamos, acima dos outros. Eles serão excepcionais quando chegarem à Fórmula 1? É difícil dizer, mas dá para ver o potencial — encerrou Michel.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.