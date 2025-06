Bottas vê ambiente mais calmo sem Hamilton na Mercedes: ‘Difícil descrever’

Valtteri Bottas retornou à Mercedes em 2025, como piloto reserva, após três temporadas na Sauber. O finlandês admitiu que o clima na equipe está um pouco mais calmo sem a presença de Lewis Hamilton e não se vê pilotando no carro alemão, já que Andrea Kimi Antonelli e George Russell estão consolidados.

Sobre uma vaga de titular nas Flechas de Prata no ano que vem, Bottas foi sincero ao falar no podcast Beyond The Grid.

— Sendo bem realista, a Mercedes como equipe e Toto (Wolff, chefe do time alemão) estão bastante satisfeitos com a dupla no momento — iniciou.

— Kimi está progredindo. Sim, ele teve algumas corridas difíceis recentemente, mas isso faz parte da curva de aprendizado — seguiu.

— Kimi é mais o investimento de longo prazo deles. George tem feito um ótimo trabalho, muito consistente, tirando o máximo do carro. Por isso, não vejo motivo para mudanças por lá — analisou.

Bottas sobre Hamilton: 'Mentalidade vencedora ainda está lá'

Valtteri também falou a respeito de Hamilton, com quem dividiu a equipe entre 2017 e 2021. O britânico conquistou quatro títulos no período, enquanto o finlandês foi vice-campeão em duas oportunidades.

— A mentalidade vencedora ainda está lá; todos ainda estão trabalhando o máximo que podem, tentando resolver problemas e melhorar. Isso não mudou em nada — afirmou.

— Por outro lado, perder uma figura importante como Lewis fez algum tipo de diferença. É difícil descrever o sentimento, mas acho que houve uma certa empolgação com o jovem Kimi e George sendo o piloto mais experiente. Talvez seja um pouco mais calmo, de certa forma — admitiu.

Sobre o papel de piloto reserva e ‘conselheiro’ de Antonelli, Bottas comentou:

— Na verdade, não achei difícil. Para mim, foi bastante natural. Quando você tem um piloto estreante ao lado, sabe que ele vai fazer perguntas, muitas vezes vai copiar o acerto do carro ou, especialmente no início da temporada, o novato terá muito menos confiança nos comentários e na direção — encerrou.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.