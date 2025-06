Tom Cruise no lugar de Brad Pitt no filme ‘F1’? ‘Talvez nos assustasse’, diz diretor

O filme "F1", dirigido e produzido por Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer, está prestes a ser lançado nos cinemas ao redor do mundo, com data de estreia marcada para o dia 26 de junho. Porém, apesar de um elenco recheado de grandes nomes, como Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem, a ausência de uma estrela chamou a atenção de alguns: Tom Cruise.

Isso porque o célebre ator de Hollywood é o grande astro de "Top Gun", que tem Kosinski como diretor do mais recente filme da franquia, "Top Gun: Maverick". Portanto, era de se imaginar uma possível reunião do cineasta com Cruise em um novo filme de ação, desta vez em carros de corrida ao invés de jatos militares.

Ao ser perguntado pela revista GQ sobre o porquê disso não ter acontecido, Kosinski brincou e disse que Cruise — que é conhecido por gravar suas próprias cenas de ação, inclusive recusando dublês em filmes como "Missão Impossível" — assustaria a produção.

— Tom sempre leva tudo ao limite, mas ao mesmo tempo é muito capaz e habilidoso. Ambos têm um talento natural para dirigir. Mas, sim, eu diria que Tom talvez nos assustaria um pouco mais — comentou Kosinski.

Para supervisor de veículos, Pitt é mais sensato que Cruise

Graham Kelly, supervisor de veículos do filme "F1" e que também trabalhou em "Top Gun: Maverick", concordou com Kosinski e também brincou que fazer um projeto junto de Cruise é “a experiência mais estressante”. Por outro lado, reconheceu que Pitt é mais sensato quando se trata de cenas de ação e vai pensar duas vezes antes de se colocar em perigo.

— Nós teríamos sofrido um acidente. Tom leva tudo ao limite. Quero dizer, realmente ao limite. Isso me apavora. Já fiz vários ‘Missão: Impossível’ com Tom e é a experiência mais estressante para alguém como eu, que constrói carros para ele e faz acrobacias com ele. Já Brad ouve, sabe dos seus limites, e acho que seria o primeiro a dizer: ‘É, isso eu não vou fazer’ — revelou Kelly.

Ainda assim, isso não quer dizer que teremos pouca ação no filme, já que, como o próprio Kosinski relatou em entrevista ao portal Deadline, as cenas de ação em "F1" são “de uma outra geração” em comparação com "Top Gun: Maverick".

— Temos Brad e Damson realmente pilotando os carros, o que por si só já é espetacular, mas fazer isso diante de uma plateia ao vivo, nas velocidades em que estão fazendo, e encontrar uma forma de capturar isso. A logística é diferente de tudo o que já fiz. Estamos filmando nas próprias corridas, há certos aspectos deste filme em que estamos trabalhando em janelas de tempo muito, muito apertadas, filmando na pista entre os treinos e as sessões de classificação, diante de centenas de milhares de pessoas — disse Kosinski.

